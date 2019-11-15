HABER

Türkiye'deki anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında 25 yıllık başarı öyküsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Genel Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu: - "(1994'teki ICPD Kahire Zirvesi) O yıllarda anne ölümlerimiz çok yüksekti. Bebek ölümlerimiz yüksekti. Bunlar bizim adım atabildiğimiz alanlar" - "Ülkemizin kaynakları bunları çözemeyecek noktada değil. Ne alt yapısı, ne insan kaynağı ne de finans kaynağı halledilemeyecek konular değil" - "Her ne kadar BM platformlarında ülkeler, resmi delegasyonlar, hükümetler bu eylem planlarına, ilke kararlarına 'evet' diyor ve altına imzalar atıyor olsa da uygulamada ne yazık ki bu süreçlere yeterince sahip çıkamıyoruz"

Türkiye'deki anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında 25 yıllık başarı öyküsü

NAIROBI (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Genel Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) 1994'te koordine ettiği ve Mısır'da düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'ndan (ICPD) bu yana anne ve bebek ölüm oranlarında düşüş kaydettiğini, cinsel sağlık ve üreme sağlığı gibi bazı konularda karşılaşılan sorunların çözümü için de ülkenin kaynaklarının yeterli olduğunu belirtti.

Müftüoğlu, Mısır'da düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümünde, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen ICPD25 Zirvesi'ni AA muhabirine değerlendirdi.

Kahire'de 25 yıl önce yapılan toplantıya da katılan Müftüoğlu, 179 ülkenin üzerinde mutabık kaldığı uluslararası taahhütlerden bu yana geçen 25 yılda gelinen noktayı anlattı.

Müftüoğlu, 25 yıl önce nüfusun sadece sayılardan değil, insanlardan oluştuğu anlayışının vurgulandığını, sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde insanların sağlıklı olmasının, insan haklarının ve kadınların güçlendirilmesinin yer aldığı konusunda uluslararası mutabakata varıldığını hatırlattı.

Kahire'deki zirvede, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişme ile tüm insan haklarına ulaşmada temel olduğunun vurgulandığını aktaran Müftüoğlu, bu çerçevede her gebeliğin istenen gebelik olması, güvenli annelik programının bir insan hakkı olarak yaygınlaştırılması, güvenli anneliğin bireyin vereceği bir karar olması ve kendisine bunun sağlanacağı imkanların sunulması konularında taahhütler ortaya konduğunu belirtti.

Temel insan haklarının tümünün korunmasına yönelik bu ve benzer birçok taahhütün aradan geçen 25 yılda da sıklıkla ele alındığını dile getiren Müftüoğlu, "Daha sık ele alınması da gerekiyor çünkü her ne kadar BM platformlarında ülkeler, resmi delegasyonlar, hükümetler bu eylem planlarına, ilke kararlarına 'evet' diyor ve altına imzalar atıyor olsa da uygulamada ne yazık ki bu süreçlere yeterince sahip çıkamıyoruz." dedi.

- Kahire'den Nairobi'ye 25 yıllık taahhütler

Türkiye dahil birçok ülkede Kahire'deki toplantıdan bu yana atılan adımlar ile bazı kazanımlar elde edildiğini ancak taahhütlerin yerine getirilmesinde kaçırılan fırsatların da olduğunu belirten Müftüoğlu, bu ilkelerin gündemde tutulması gerektiğini, sadece hükümet ve tüm kurumlar değil, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, vatandaş düzeyinde bu kararlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Müftüoğlu, "1994 Kahire eylem planı 200 sayfaya yakın çok geniş bir çerçeve. Onun içerisinde pek çok temel alanda bu demografi, kalkınma süreçleri, kadın hakları, anne ölümleri, gençlere yönelik hizmet alanları, hatta göç politikaları da dahil olmak üzere geniş bir çerçevede kalkınma sürecini ilgilendiren tüm başlıklar altında tanımlanan konular var." dedi.

Kahire'de alınan kararların Türkiye için birçok alanda önemli olduğunu anlatan Müftüoğlu, "Örneğin; o yıllarda anne ölümlerimiz çok yüksekti. Bebek ölümlerimiz yüksekti. Bunlar bizim adım atabildiğimiz alanlar." diye konuştu.

Müftüoğlu, 1994'ten bu yana elde edilen bu gelişmelere karşın, temel toplum sağlığının en önemli alanlarından cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile kadın hakları, kadına yönelik şiddet, gençlerin cinsel sağlık hizmetlerine ve bilgilerine erişimi konularına ilişkin ise daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı.

Bu konuların kalkınan, mutlu bir toplumun temel taşları olduğunu söyleyen Müftüoğlu, Türkiye'nin 1994'teki toplantıda ortaya konan eylem planını büyük bir heyecanla sahiplendiğini hatırlattı.

- "Bütün konulara aynı anda aynı aciliyette değinilmeli"

Müftüoğlu, 25 yıl sonra Nairobi'de düzenlenen konferansın birinci önceliğinin bu kararları hatırlatmak, hükümetlerde, kurumlarda ve bireylerde aynı heyecanı canlandırmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ele alınan konular birbiriyle o kadar çok ilintili ve etkileşim içinde ki. Göç politikanızı ele almadan, gençlere sunduğunuz hizmetleri, onların sorunlarını ve önceliklerini öne almadan, kadın hakları ve şiddet temelinde adım atmadan, üreme sağlığına ilişkin hizmetleri sunmadan neye adım atabilirsiniz ki? Bütün konulara aynı anda aynı aciliyet derecesinde değinmelisiniz."

Sorunların çözümünde politik kararlılığın son derece önemli olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, "Ülkemizin kaynakları bunları çözemeyecek noktada değil. Ne alt yapısı, ne insan kaynağı ne de finans kaynağı halledilemeyecek konular değil. Bu sorunların hiç birisi ülkemizin çözemeyeceği sorunlar değil." ifadelerini kullandı.

Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi
Sinagog saldırılarında ölenler anıldıSinagog saldırılarında ölenler anıldı
Sağlıkçıların, çocukların aşı korkusunu giderme çabasıSağlıkçıların, çocukların aşı korkusunu giderme çabası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ICPD25 Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Genel Koordinatörü Nurc

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bombalı eylem hazırlığındaki kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye kaynana gelinine dava açmıştı! Karar verildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye gelinine dava açmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, mahkemede söyledikleri kadını çileden çıkardı

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, sözleri çileden çıkardı

CHP'li Resmiye Kahruman'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten hapis istemi

CHP'li isme hapis istemi!

İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.