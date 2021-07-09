Türkiye'deki Araştırmaya Göre Çin Aşısı Corona Virüse Karşı %83,5 Etkili

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de yapılan Çin Sinovac aşısı Corona virüse karşı yüzde 83,5 oranında etkili. Araştırma ünlü tıp dergisi Lancet’te yayımlandı.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden biri olan Lancet’te araştırmaya dair detaylar paylaşıldı. Buna göre Türkiye’deki faz 3 denemelerinin 11 bin 303 gönüllü üzerinde yapıldığı bunlardan 10 bin 214 kişinin takip edildiği ifade edildi. Araştırmaya katılan kişilerden 6 bin 646 kişiye aşı yapılırken 3 bin 470 kişi plasibo verildi.

Araştırma neticesinde aşılanan gruptan sadece 9 kişi Corona virüsüne yakalanırken aşılanmayan gruptan 32 kişiye virüs bulaştı. Buna göre iki doz Sinovac aşısını olan kişilerin yüzde 83,5 oranında hastalıktan korunduğu sonucu elde edildi.

Her ne kadar aşı yüzde 83,5’lik bir bulaşma koruması sağlasa da araştırma sonuçlarına göre aşı olanlardan hiçbiri hastalığa yakalanmaları durumunda hastaneye kaldırılacak kadar ağır hasta olmadı. Benzer şekilde aşılanan gruptan Corona virüsü kaynaklı herhangi bir ölüm de görülmedi.

Lancet dergisinde yer alan araştırmanın 18 ve 59 yaş arası gönüllüler üzerinde yapıldığı bilgisi de paylaşıldı. Araştırma sonuçları iki doz aşısını da olan kişileri kapsadı. Sinovac aşısı inaktif virüs aşısı olarak bilinen klasik tip bir aşı.

