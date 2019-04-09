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"Türkiye'deki arkeolojik varlıkların zenginliği küresel öneme sahip"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 22:10 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott: - "Türkiye'deki arkeolojik varlıkların zenginliği küresel bir öneme sahip"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, "Türkiye'deki arkeolojik varlıkların zenginliği küresel bir öneme sahip." dedi.

Büyükelçi Chilcott, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) başkanlığında yürütülen "Türkiye'nin Arkeoloji Varlıklarının Korunması" (SARAT) projesine ilişkin verilen resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, enstitü yönetimi, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Chilcott, Türkiye'deki arkeolojik varlıkların zenginliğine ve korunmasının önemine değindi.

Kamu arkeolojisi ve mirasın yönetilmesi söz konusu olduğunda İngiltere'nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade eden Chilcott, Türkiye'nin de bu konu ve disiplinlere hatırı sayılır bir ilgi gösterdiğini belirtti.

SARAT'ın yanı sıra British Council Kültürel Koruma Fonu'nun da Türkiye'de 2 milyon 200 bin pound (yaklaşık 16 milyon 330 bin lira) değerinde projelere imza attığını kaydeden Chilcott, "Bu projelerle somut olmayan miras muhafaza ediliyor." diye konuştu.

Chilcott, şöyle devam etti:

"Türkiye'de arkeolojik varlıkların zenginliği küresel bir öneme sahip. İnsanoğlunun hikayesi, yerleşik hayata geçmesi, taşlarda, çömleklerde ve diğer kalıntılarda anlatılıyor. Türkiye'deki arkeolojik mirastan haberimiz olmazsa nereden geldiğimizi ve özellikle insan yerleşiminin ilk yıllarında nasıl kalkındığımızı bilemeyeceğiz. Bu da benzersiz tarihi mirasın özenle himaye edilmiş ve belgelenmiş olmasını gerektirdiği aşikardır."

Davetlilere daha sonra projenin detaylarına ilişkin video gösterildi.

- SARAT

SARAT, BIAA başkanlığında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (ANAMED) ve Uluslararası Müzeler Birliği İngiltere Şubesi (ICOM UK) ile ortaklaşa yürütülüyor.

Proje aracılığıyla Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının korunması için bilgi, kapasite ve farkındalık artırılarak çeşitli eğitim ve araştırmalar yapılıyor.

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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott SARAT

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