"Türkiye'deki arkeolojik varlıkların zenginliği küresel öneme sahip"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, "Türkiye'deki arkeolojik varlıkların zenginliği küresel bir öneme sahip." dedi.

Büyükelçi Chilcott, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) başkanlığında yürütülen "Türkiye'nin Arkeoloji Varlıklarının Korunması" (SARAT) projesine ilişkin verilen resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, enstitü yönetimi, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Chilcott, Türkiye'deki arkeolojik varlıkların zenginliğine ve korunmasının önemine değindi.

Kamu arkeolojisi ve mirasın yönetilmesi söz konusu olduğunda İngiltere'nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade eden Chilcott, Türkiye'nin de bu konu ve disiplinlere hatırı sayılır bir ilgi gösterdiğini belirtti.

SARAT'ın yanı sıra British Council Kültürel Koruma Fonu'nun da Türkiye'de 2 milyon 200 bin pound (yaklaşık 16 milyon 330 bin lira) değerinde projelere imza attığını kaydeden Chilcott, "Bu projelerle somut olmayan miras muhafaza ediliyor." diye konuştu.