"Türkiye'deki Arnavutlar, Kosova-Türkiye ilişkilerinde köprü olabilir"

PRİŞTİNE (AA) - BESAR ADEMİ/AGİM SULAJ - Kosova'da 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde galip gelen Kendin Karar Al Hareketi Genel Başkanı ve Başbakan adayı Albin Kurti, Türkiye'deki Arnavutların, Kosova ve Türkiye arasında güçlü bir ekonomik iş birliği köprüsü olabileceğini söyledi. Kurti, hükümet kurma müzakereleri, Priştine-Belgrad diyalog süreci, komşu ülkeler, Türkiye ile ilişkiler ve Türkiye'deki arşivlerin Kosova tarihinin aydınlatılmasındaki etkisi gibi konuları AA muhabirine değerlendirdi. Türkiye'nin Kosova'ya yönelik yaklaşımına işaret eden Kurti, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşip genişletilebileceğini belirtti. Kurti, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon Arnavut yaşadığını dile getirerek, "(Türkiye'deki Arnavutlar) Onlar Kosova ve Türkiye arasında güçlü bir ekonomik iş birliği köprüsü olabilir. Ekonomik anlamda olduğu gibi savunma alanında da olabilir. İki dost ülke arasındaki iş birliği fırsatlarından yararlanılmadığını düşünüyorum." dedi. Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsatan Kurti, "1999 yılının ilkbaharında Kosova'daki savunmasız Arnavut sivil halka yönelik katliam ve soykırım yapan Miloşeviç Yugoslavya'sına karşı NATO müdahalesi kapsamında Türk uçakları Sırbistan'ı bombaladı." diye konuştu.

- "Arşivlerde ortaya çıkmamış hakikatler var" İstanbul'daki Osmanlı arşivlerinin, "Sırbistan efsanesi" için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kurti, Arnavutların yaşadığı ve Osmanlı döneminde vilayet olan bölgeler ile ilgili arşivlerin yüzde 15'inin henüz açılmadığını söyledi. Söz konusu arşivlerde araştırma yapmak üzere önemli sayıda Osmanlı tarihçilerine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Kurti, bu bulgu ve araştırmaların, Sırbistan'ın Kosova üzerindeki iddialarına karşı çıkmak için önemli olacağını vurguladı. Kurti, "İstanbul'daki arşivlerde Osmanlı dönemindeki Arnavut vilayetleri hakkında halen ortaya çıkmamış hakikatler var. Burada Arnavutların hem nüfus hem de kültür ve faaliyet bakımından sadece Kosova ve Arnavutluk'ta değil bu iki ülke etrafında da çoğunluk olduğu kanıtlanıyor." değerlendirmesinde bulundu. Sadece Kosova'nın bağımsızlığının yetmediği, dekolonizasyonun da olması gerektiği görüşünü paylaşan Kurti, "Bir daha soykırım yaşanmaması için efsanenin ortadan kaldırılması lazım ve efsane gerçek tarih ile ortadan kaldırılır. Bunun önemli kısmı da İstanbul'daki arşivlerdir." diye konuştu.

Öte yandan seçim yarışında ikinci çıkan Kosova Demokratik Birliği (LDK) ile ortak hükümet kurma konusuna da değinen Kurti, henüz hangi partinin kaç bakanlık yöneteceğinin kararlaştırılmadığını söyledi. Yeni hükümette bakanlık ve bakan yardımcıları sayısının azaltılacağına işaret eden Kurti, "Cinsiyet eşitliği yönündeki çabalarımız çerçevesinde bakan ve bakan yardımcılarının yüzde 30'unun kadın olması yönünde (LDK ile) anlaştık." dedi. Kosova'daki seçimlerde Sırplar arasında birinci olan Sırp Listesi'nin Kosovalı Sırp toplumunun favorisi olmadığı ve Belgrad tarafından kurulan bir parti olduğu görüşünü dile getiren Kurti, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan Kosovalı Sırp toplumunun diğer siyasileriyle iş birliği talebinde bulunacağını vurguladı. Kosova ve Sırbistan arasında toprak değişimi konusunun halen "ölmediğini" söyleyen Kurti, kendisinin iktidara gelmesiyle bu fikrin hayatta kalamayacağını ifade etti. Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda Sırbistan ile diyaloğu yöneteceğine işaret eden Kurti, müzakere ekibinde ülkede gelecekteki muhalefet temsilcilerinin de yer alacağını belirtti.