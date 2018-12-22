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Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği yeniden yapılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

TAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Nağıyev: - "Şirkelerimize hukuki yardım sunacağız. Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamlarının daha sorunsuz faaliyet göstermesini arzu ediyoruz"

BAKÜ (AA) - Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB), yeni yönetim kurulu ile yeni yapılanma içerisine girdi.

2012'de Azerbaycan vatandaşı veya Azerbaycan kökenli iş adamlarının dayanışma içerisinde faaliyet göstermesi için İstanbul'da kurulan TAİB'de yeni yönetim kurulu faaliyetlerine başladı.

İş adamı Mehdi Nağıyev başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile yola çıkan TAİB'in üyeleri arasında Türkiye'nin en önemli yabancı yatırımcısı konumunda olan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Hazar Gemicilik İdaresi ve Paşa Holding gibi büyük şirketler de yer alıyor.

TAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Nağıyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren Azerbaycanlı iş adamlarını ve şirketleri bir araya getirmeyi, onlara danışmanlık ve hukuki destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlamak istediklerini bildiren Nağıyev, "Şirketlerimizin Türkiye yasalarına uygunlaşmak gibi sorunları oluyordu. Bu sorunların giderilmesi için şirkelerimize hukuki yardım sunacağız. Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamlarının daha sorunsuz faaliyet göstermesini arzu ediyoruz."

Nağıyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de temsilcilik açacaklarını ve faaliyetlerini ülke çapında genişleteceklerini kaydetti.

Azerbaycanlı iş adamlarının Türkiye'de başarılı faaliyet göstermesi için gereken tüm desteği vereceklerini belirten Nağıyev, olası sorunların çözümü için Azerbaycan ve Türk makamlarıyla sıkı iş birliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Azerbaycan TAİB TAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Nağıyev

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