Türkiye'deki bankalara kayıtlı '460 binden fazla kart bilgisinin çalındığı' iddia ediliyor

Singapur merkezli siber güvenlik şirketi Group-IB, çoğu Türkiye bankalarına kayıtlı 460 binden fazla karta ait bilginin çalındığını ve bir veri tabanında satışa çıkarıldığına ilişkin Türk yetkililerin uyarıldığını duyurdu.

Türkiye'de bilgileri çalınan kart sayısının 463 bin 378 olduğu belirtiliyor.

Kart bilgilerinin bir ila üç dolar arasından satışa çıkarıldığı ve bunun "son yıllardaki en büyük Türkiye kaynaklı kart bilgileri hırsızlığı" olduğu kaydediliyor.

BBC Türkçe'nin raporla ilgili temas kurduğu Group-IB yetkilileri, veri hırsızlığı iddiaları ile ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) uyarıldığını aktardı.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bağlı olarak hizmet veriyor.

Group-IB şirketinin siber suçlar araştırma birimi başkanı Dimitri Şestakov, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, 3 ve 6 Aralık tarihlerinde Türk yetkililere uyarı yapıldığını söyledi.

BBC Türkçe'nin ulaştığı USOM yetkilileri, "bu konu ile ilgili açıklama yapılmayacağını" söyledi.