KİLİS (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, "Türkiye'deki çocuklar için yaptığımız faaliyetleri daha da geliştirmek istiyoruz. Bu kesinlikle önümüzdeki yıllarda da bize ihtiyaç duyulduğu müddetçe devam edeceğimiz bir ortaklıktır." dedi.

UNICEF tarafından desteklenen çeşitli projeleri incelemek üzere Kilis'e gelen Duamelle başkanlığındaki heyet, temaslarının ardından bir restoranda AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Belediye Başkanı Hasan Kara ile görüştü.

Duamelle, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmaların çocuklar ve ergenler üzerideki etkilerini yerinde gördüklerini belirtti.

Ortaya çıkan sonuçların bir araya gelindiğinde neler yapıldığını ve yapılabileceğini net olarak gösterdiğini dile getiren Duamelle, şunları kaydetti:

"Bugün bütün UNICEF heyetimiz, Türkiye'ye gelerek yapılanlarla nasıl bir etki yaratıldığını gördü. Hem Kilis'teki çocuklara hem de Kilis'in ötesinde diğer yerlerde yaşayan çocuklara nasıl dokunulduğunu gördü. Burada çocuklar üzerinde olumlu etkiler derken hem Türk hem de Suriyeli çocukları kastediyorum. UNICEF olarak Türkiye'de 1951 yılından beri varız ve o zamandan beri çok yakın bir şekilde belediyelerle iş birliği yapıyoruz. Türkiye'deki çocuklar için yaptığımız faaliyetleri daha da geliştirmek istiyoruz. Bu kesinlikle önümüzdeki yıllarda da bize ihtiyaç duyulduğu müddetçe devam edeceğimiz bir ortaklıktır."