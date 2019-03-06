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"Türkiye'deki çocuklar için yaptığımız faaliyetleri daha da geliştirmek istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle: - "Türkiye'deki çocuklar için yaptığımız faaliyetleri daha da geliştirmek istiyoruz. Bu kesinlikle önümüzdeki yıllarda da bize ihtiyaç duyulduğu müddetçe devam edeceğimiz bir ortaklıktır"

KİLİS (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, "Türkiye'deki çocuklar için yaptığımız faaliyetleri daha da geliştirmek istiyoruz. Bu kesinlikle önümüzdeki yıllarda da bize ihtiyaç duyulduğu müddetçe devam edeceğimiz bir ortaklıktır." dedi.

UNICEF tarafından desteklenen çeşitli projeleri incelemek üzere Kilis'e gelen Duamelle başkanlığındaki heyet, temaslarının ardından bir restoranda AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Belediye Başkanı Hasan Kara ile görüştü.

Duamelle, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmaların çocuklar ve ergenler üzerideki etkilerini yerinde gördüklerini belirtti.

Ortaya çıkan sonuçların bir araya gelindiğinde neler yapıldığını ve yapılabileceğini net olarak gösterdiğini dile getiren Duamelle, şunları kaydetti:

"Bugün bütün UNICEF heyetimiz, Türkiye'ye gelerek yapılanlarla nasıl bir etki yaratıldığını gördü. Hem Kilis'teki çocuklara hem de Kilis'in ötesinde diğer yerlerde yaşayan çocuklara nasıl dokunulduğunu gördü. Burada çocuklar üzerinde olumlu etkiler derken hem Türk hem de Suriyeli çocukları kastediyorum. UNICEF olarak Türkiye'de 1951 yılından beri varız ve o zamandan beri çok yakın bir şekilde belediyelerle iş birliği yapıyoruz. Türkiye'deki çocuklar için yaptığımız faaliyetleri daha da geliştirmek istiyoruz. Bu kesinlikle önümüzdeki yıllarda da bize ihtiyaç duyulduğu müddetçe devam edeceğimiz bir ortaklıktır."

Hayata geçirilen projelerin hepsinin ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden Duamelle, çocukların geleceğe yönelik donanımlı hale getirmesini önemsediklerini aktardı.

Duamelle, çocuklara sunulan psikososyal yardımın da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu çocuklar, savaşın kötü yüzünü görmüşler. Evleri, okulları yıkılmış, ailelerinden ya da arkadaşlarından bazılarını kaybetmişler. O nedenle bu çocuklara sağlanan psikososyal destek çok önemli." dedi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül de Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli, Iraklı ve diğer ülkelerden gelen çocukların eğitim öğretimlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için üstün bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Gül, hedeflerinin kendi ülkelerini terk etmek zorunda olup Türkiye'ye gelen bütün çocukların eğitim haklarından yararlanması olduğunu belirterek, "Biz, devlet olarak her türlü imkanı seferber ediyoruz. Ulusal kaynaklarımızla, devletimizin ve milletimizin kaynaklarıyla bunun için seferberiz. Bunun yanında uluslararası kuruluşların da bizlere destekleri var. AB, BM'nin bazı kuruluşları gibi bugün de UNICEF ile Kilis'e geldik. UNICEF ile bakanlığımızın yapmış olduğu pek çok protokol ve iş birliği anlaşmaları var." diye konuştu.

Mevcut iş birliğini önemsediklerini ve devam etmesini istediklerini anlatan Gül, Kilis'te olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde vatandaşların hiçbir ayrım yapmadan bulundukları ortamda kardeşçe eğitim almalarının mutluluk verici bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

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Heyet Kilis Philippe Duamelle Türkiye Temsilcisi UNICEF ziyaret

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