Türkiye’deki Çözüm Süreci Neden Yürümedi?

Türkiye’nin Kürt sorununa çözüm bulmak amacıyla başlattığı çözüm süreci başarısızlıkla son buldu. Peki, Dünya bu tarz sorunlara nasıl çözüm buluyor? Dünya deneyimleri Ankara’da DPI tarafından düzenlenen toplantıda tartışıldı. Dünya’daki çatışmaların sonlandırılması üzerine çalışmalar yapan Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI), toplantılar serisinin birini de Ankara’da gerçekleştirdi. “Uluslararası Çatışma Çözümü Deneyimlerinden Çıkarılacak Dersler” başlıklı toplantıya, gazeteciler yazarlar, siyasetçiler, akademisyenler ile Türkiye’deki çözüm süreci sırasında kurulan Akil İnsanlar Heyeti üyeleri katıldı. Toplantıda Filipinler, Kuzey İrlanda ve Güney Afrika’da yaşanan çatışmaların sonlandırılmasında görev alan isimler deneyimlerini paylaştı. Toplantıya katılanların gündeminde ise Türkiye vardı. Türkiye’de Kürt sorununa çözüm bulmak amacıyla 2013 yılında başlatılan süreç neden yarım kaldı? Çözüm sürecini halka anlatmaları için kurulan Akil İnsanlar Heyetinin iki üyesi Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman ile AKP eski Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt bilgi verdi.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Prof. Dr. Fuat Keyman, Türkiye’nin sürece hazırlıksız başladığını söyledi. Keyman,”Bir şekilde bir karara verilmiş ama iş nasıl gidecek iki aktör arasında niyet anlamında bir uzlaşma var mı? Bunlar baktığımız zaman hem sürecin mimarisi, hem işleyişi, ilişkiler biraz hazırlıksız olmuş. O yüzden bu toplantılar önemli çünkü bunlardan öğreniyoruz. Bundan sonra başladığı zaman ne tür hazırlıklar yapılması lazım, nelerin üzerinde durulması lazım. İkincisi, o süreçlerde aktörler arasında süreci götürme üzerine bir niyet var. Hem de anayasal ya da dokümanlar düzeyinde bir hazırlık var. Biz de mesela bu çok fazla olmadı. Süreç başarıya ulaşırsa, dağdakiler ne olacak, süreç nasıl işleyecek?, yasal anlamda neler yapılması lazım. Yani böyle bir yasal ne anayasal alt yapısı yoktu. Ama o ülkelerde var. Bizim o ülkelerden öğrendiğimiz tekrar çözüme doğru giderse Türkiye muhakkak bunun yasal veya anayasal ayağı olması lazım. Üçüncüsü ise Türkiye’nin özgünlüğü var. Bütün bu ülkelerden farklı olarak, çözüm sürecinin bitmesi ve geldiğimiz noktada Türkiye’de bölgesel boyut çok ciddi belirleyici rol oynuyor. Yani Suriye ve Irak’ta olanlar, Suriye’de devletin çökmesi, vekalet savaşının yapılması. Türkiye’nin içişleri kadar, bölgedeki gelişmeler Türkiye’nin içişlerini etkilemeye başlıyor” dedi.

Yeni bir sürecin Suriye’den başlayacağını savunan Keyman,”Acaba süreç Suriye’den başlayıp Türkiye’ye mi gelecek yoksa tersi mi olacak. Burada hala belirsizlikler var. Bana göre büyük bir ihtimalle tekrardan normale dönüş, Suriye’deki yeniden yapılanma ve gelişmelere bağlı olacak. Çünkü aktörlerin ikisinin de, hem Kürtlerin hem Türkiye’nin ve onun çevresindeki partilerin hepsinin gözü Suriye’nin geleceğinin nasıl olacağının üzerinde. Bölgesel yapı Türkiye’de çok belirleyici oluyor” diye konuştu. Süreci Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Abdurrahman Kurt, Türkiye’deki sürecin dünya deneyimleriyle ortak noktalarını değerlendirdi. Kurt, ”Kullanılan yöntemlerde, çözüme olan istek ortak paydada çok önemli. Güçlü bir hükümet karar alabilme yeteneğine sahip, alınan kararları uygulayabilme yeteneğine sahip güçlü bir hükümet ortak paydalardan bir tanesi. Çözüme ilişkin iki tarafın da istiyor oluşu, çatışmanın çözümsüzlük olduğu bilinci her tarafta olması başka bir ortak payda. Bu paydalara vardığınızda bu kez çözümlerle ilgili kolaylaştırıcılara ihtiyacınız var çünkü tarafların kendilerinin bunu yapması zorlaşmış bir duruma geliyor. Özellikle karşılıklı şeytanlaştırmalar, daha önceki çatışmaların bir galibiyet endeksli yürütülmesinin getirdiği o karşılıklı suçlamaların abartılı oluşu, ya da işlenen suçların abartılı oluşu, çözümü tarafların ötesinde bir aracı kuruma ihtiyaç duyar hale getirmesi ortak paydalardan bir tanesi” dedi.