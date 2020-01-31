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Türkiye'deki depremzedeler için Kuzey Makedonya'da kermes düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Türkiye'deki depremzedeler için Kuzey Makedonya'da kermes düzenlendi

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Türk, Arnavut ve Boşnak sivil toplum kuruluşlarınca Türkiye'deki depremzedelere destek amacıyla "Kardeşlik ve Dayanışma Kermesi" düzenlendi.

Başkent Üsküp'teki Murat Paşa Camisi önündeki kermese, halk yoğun ilgi gösterdi.

"Köprü" Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Şerif Emin, burada yaptığı açıklamada, kadınlar olarak depremzedelere nasıl yardım edebileceklerini düşünürken kermes fikrinin ortaya çıktığını belirterek, "Orada bir tas sıcak çorba veremiyoruz ama o çorbayı Üsküp'te dağıtıp gelirini Türkiye'ye ulaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve bu yardımlara ihtiyacı olmadığını bildiklerini anlatan Emin, "Ama biz kardeşiz. Bunu unutmamak gerek. Bu kardeşliğimizi de buradan göstermeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye her daim yanımızda. Küçük de olsa bir şekilde yardımımız dokunsun istedik." ifadelerini kullandı.

"Vizion M" ve "Parimi" derneklerinin temsilcisi Fatime Sali de kadın gönüllüler olarak herkesin yemekleri kendi evlerinde hazırladığını dile getirerek, "Burada toplanacak para Türkiye'deki depremzedelere yardım olarak gönderilecek. Bununla birlik ve güçlü olmamız gerektiği mesajını veriyoruz." diye konuştu.

Hatuncuk Camisi temsilcisi Feride Feyzula ise bu güzel jeste eşlik etmek, birlik ve dayanışma içinde olmak adına etkinliğe katıldıklarını kaydetti.

Çorba, çiğ köfte, kurabiye, kek, çeşitli tatlı ve salataların satıldığı kermeste elde edilecek gelirin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) gönderileceği belirtildi.

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