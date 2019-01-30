Türkiye’deki dördüncü meslek hastalıkları hastanesi İzmir’e yapılacak

Aliağa Belediyesi ocak ayı olağan meclisi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda yapılan oturumun gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önergeler yer aldı. Meclis üyelerinin görüşüne sunulan 45 madde tek tek oylandı. Dokuz Eylül Üniversitesi ile Aliağa Belediyesi işbirliğinde Aliağa’ya yapılması planlanan meslek hastalıkları hastanesi konusu da ocak ayı olağan meclisinin gündemine geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Aliağa Belediyesi işbirliğinde Aliağa’ya yapılması planlanan meslek hastalıkları hastanesi konusu ocak ayı olağan meclisine gündem dışı önerge olarak geldi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın imzasıyla meclise sunulan “İzmir ili Aliağa ilçesi, Çatılıdere Mahallesi Karşıyaka mevkii sınırları içerisinde bulunan 0 ada 425 numaralı parselde 50 bin 500 metrekarelik ve yine Aliağa ilçesi Akçaağıl Tepe mevki sınırları içinde bulunan Kalabak Mahallesi 0 ada bin 269 parseldeki 74 bin 264 metrekarelik taşınmazların her birinin 5 bin TL iz bedelle üniversitelerine gayri kabili rücu şartıyla devredilmesi istenmektedir” konulu talep yazısı oy çokluğu ile kabul edildi.