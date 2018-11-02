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Türkiye'deki ebeveynler 'siber zorbalık'tan endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

Ipsos tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını söyleyen ebeveynlerin oranı yüzde 19 oldu.

Türkiye'deki ebeveynler 'siber zorbalık'tan endişeli

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,(DHA) - Ipsos tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını söyleyen ebeveynlerin oranı yüzde 19 oldu.

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışı. Her ne kadar gençler, bugünlerde sosyal medyada mutlu görünüyor olsalar da internetin karanlık bir tarafı var. Bu anlamda sanal dünyanın içine dalan çocuklar ve gençler siber zorbalık tehlikesi ile karşı karşıya. Özellikle faillerin anonim kalması nedeniyle büyük bir sorun haline gelen siber zorbalığın gençler arasında ne kadar yaygın olduğuna ilişkin bir anket yapıldı.

Araştırma şirketi Ipsos'un 28 ülkede ebeveynlerle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, her beş ebeveynden biri çocuklarının en az bir kez siber zorbalığı yaşadığı belirtildi.

Siber zorbalığın en yüksek olduğu yer Hindistan olarak kayıtlara geçti ve ebeveynlerin yüzde 37'si çocuklarının bu durumla karşılaştığını söyledi. Toplamda yüzde 14'lük bir kesim ise bu sorunun düzenli olarak gerçekleştiğini ifade etti.

AMERİKA'DA 7 YILDA YÜZDE 12'LİK ARTIŞ

Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklarının sibel zorbalığa maruz kaldığını söyleyenlerin oranı 2011'de yüzde 15 iken, 2018'de bu yüzde 27'ye yükseldiği belirtildi. Türkiye ise yüzde 19'luk oranla listede üst sıralarda yer aldı.

Raporun en ilginç sonuçlarından biri ise Rusya konusunda oldu. Çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını söyleyen ebeveynlerin oranı yüzde 0 oldu.

İşte 2018 yılında çocuklarının siber zorbalığı yaşadığını söyleyen ebeveynlerin ülkelere göre oranı:

Hindistan - yüzde 37
Brezilya - yüzde 29
Amerika Birleşik Devletleri - yüzde 27
Güney Afrika - yüzde 25
Kanada - yüzde 20
Türkiye - yüzde 19
Avustralya - yüzde 19
Birleşik Krallık - yüzde 17
Çin - yüzde 17
Almanya - yüzde 14
İtalya - yüzde 11
İspanya - yüzde 9
Fransa - yüzde 9
Japonya - yüzde 4
Rusya - yüzde 0

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