'Türkiye’deki Ekonomik Kriz Avrupa’yı da Etkiledi'

Türkiye’nin 2018 yılında yüzde 2,6 oranında büyüdüğü belirtildi. Türkiye’deki ekonomik durgunluğa, yüksek cari açık, yatırımların azalması ve özel tüketimde yaşanan keskin düşüşlerin neden olduğu belirtildi.

Avrupa ülkeleriyle yakın ekonomik bağları olan gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin çeşitli iç zorluklar ve finansal gerilimle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Raporda, Türkiye’nin ‘Gayrisafi Yurtiçi Hasılası ‘ (GSYİH) ile ilgili tahminlerde bulunuldu. Buna göre, Türkiye’de GSYİH’in 2019 yılında yüzde 1 oranında azalacağı ancak 2020 yılında yüzde 3, 2021 yılında yüzde 4 artacağı öngörüldü.

Dünya Bankası'nın son raporunda Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve resesyonun Avrupa ülkelerini de olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda, Avrupa’nın azalan yatırım ve ihracat nedeniyle 2020 ile 2021 yıllarında en büyük yavaşlamayı yaşayacağı bu yıllarda bu ülkelerdeki büyüme hızının 1,4 oranında olacağı kaydedildi.

Dünya Bankası yayınladığı son raporda, bu yıl için küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürdü. Rapora göre, gelişmiş ülkeler arasında en büyük yavaşlama Avrupa ülkelerinde görüldü.

“Türkiye’deki ekonomik kriz Orta Asya ve Avrupa’daki büyümeyi etkileyebilir”

Küresel olaraksa Arjantin, Brezilya, Mısır, Gabon, Ürdün, Lübnan, Meksika, Nijerya, Güney Afrika, Sri Lanka, Tunus ve Türkiye’de 2018 yılından itibaren ekonomik durgunluk yaşandığı belirtildi.

Gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin ve Türkiye’nin kur düşüşünden en fazla etkilenen ülkeler olduğu kaydedildi. Kur düşüşünün nedenleri de ekonomiyle ilgili kaygılar, para politikaları ve borçlanma olarak sıralandı.

“Türk ekonomisi 2020 ve 2021 yıllarında büyüyecek”

Avrupa ve Orta Asya’da 3,1 olan büyümenin 2019 yılında 1,6 oranında düşeceği, 2018 yılından itibaren ekonomik kriz ve resesyon yaşayan Türkiye’nin bölgede büyüme oranını olumsuz olarak etkileyebileceği ancak Türkiye’nin ekonomisinin 2020 ve 2021 yıllarından itibaren toparlanacağı öngörüldü.

Türkiye’de 2018 yılından beri azalan yatırımların ülkede yaşanan ekonomik krizin nedenlerinden biri olduğu belirtildi.

ABD’nin bu yıl yüzde 2,5 oranında büyüyeceği ancak bu büyüme hızının 2020’de yüzde 1,7 oranına düşeceği tahminine de raporda yer verildi. Küresel büyüme rakamlarının düşmesinin en fazla yoksul ülkeleri etkileyeceği kaydedildi.