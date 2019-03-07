Türkiye'deki en büyük oryantalist tablo sergilenmek için gün sayıyor

"Ceylan Avı" olarak da bilinen tablonun kayıtlara göre Türkiye'deki en büyük tablo olduğunu aktaran Yıldız, "Başlangıçta Osmanlı'nın Mısır'daki valileri olan hidivler, daha sonra Mehmet Ali Paşa'yla başlayan istiklalleşme faaliyetleriyle birlikte, özellikle 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarına önemli bir kültürü ve zenginliği getiriyor. Bu zenginliğin sonucu olarak gerek somut kültürel varlığımıza, gerek günlük teşrifat hayatına İstanbul'a yeni adetler de geliyor. Beykoz Kasrı, Hidiv Kasrı, Sait Halim Paşa Yalısı gibi pek çok taşınmaz eser bırakıyorlar İstanbul'a. Taşınır en önemli eserlerden birisi olan bu tablo da Osmanlı'nın son dönemindeki Osmanlı-Mısır ilişkileri, hidivlerin Osmanlı hayatındaki rolü üzerinde ciddi bir sembol." diye konuştu.

- "Ülkemizin tarihi mirası açısından önemli bir hizmet"

Yıldız, tabloyu Sait Halim Paşa'nın babası olan Abdülhalim Paşa'nın yaptırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Abdülhalim Paşa bu tabloyu aslında Mısır'daki sarayı için yaptırıyor fakat daha sonra, oğlu için aldığı yalıya nakledilip yıllarca orada muhafaza ediliyor. Daha sonra Sait Halim Paşa envanteri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarılınca bu eserler Yıldız Sarayı'na kaydediliyor. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Yıldız Sarayı da Milli Saraylar'a bağlandı ve bu eser de kurumumuz envanterine kaydedilmiş oldu."

Bu kadar mühim bir eserin yıllarca Sait Halim Paşa yalısında sınırlı bir görünürlüğe sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "Tablo, restorasyonu tamamlandıktan sonra Resim Müzesi'nin sonbaharda hizmete vermeye başlayacak ikinci bölümünde yer alacak. Eserin sanatseverlerle buluşmasını da kasım ayına yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Yıldız, çalışmaların geçen yıl kasım ayında başladığına dikkati çekerek, "Bu ebattaki, 150 yaşında olan bir tablonun safahatının iyi takip edilmesi gerekiyor. O nedenle kasım ayı analiz ve tetkiklerle geçti. Aralık ayında yurt dışından da konusunda uzman danışman hocalarla çalıştık. Zaten tablo atölyemiz bu konuda çok yetkin. Sonrasında buraya taşınmasıyla ilgili metot üzerinde çalışmalar yapıldı. Son olarak eser yüzeyinde 'faceing' (yüzey koruma) uygulayarak, zarar görmemesi sağlandıktan sonra özel bir aparatla rulo yapılmak suretiyle muhafaza altında özel bir ekip tarafından resim müzesine nakledildi. Bu boyutta bir tablonun taşınma işlemi açısından da aslında önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.