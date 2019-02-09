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Türkiye'deki en yüksek bütçeli 'Hint düğünü' Serik'te yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 20:21 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’de bugüne kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'deki en yüksek bütçeli 'Hint düğünü' Serik'te yapılıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE’de bugüne kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştiriliyor. Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren firmanın kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Bu düğün Türkiye’de şu ana kadar yapılan gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli Hint düğünü olma özelliği taşıyor. Aileyle yapmış olduğumuz özel gizlilik anlaşmasından dolayı düğünün toplam bütçesini paylaşamıyorum" dedi.
Hintli ailelerin son dönemde düğün için tercih ettiği Antalya bölgesi bu günlerde Türkiye’nin en yüksek bütçeli düğün organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Aylar öncesinden planlanmaya başlanan düğün, Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel’de 7 Şubat’ta başladı. Görkemli düğün 10 Şubat’a kadar devam edecek.
3 gün, 3 gece sürecek olan, Hindistan’ın en tanınmış ve varlıklı ailelerinden Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin’in düğünü için 650’yi aşkın davetli charter uçaklarla Antalya’ya getirildi. Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan aileler, Hindistan jet sosyetesini Antalya’da ağırlıyor. Baştan sona tamamen Hint gelenekleriyle gerçekleşen düğün için tüm otel özel bir görsel şov alanına dönüştürüldü. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları büyük bir titizlikle hazırlanarak binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.
ÜNLÜ İSİMLER ANTALYA'DA
Düğün için Rahit Khan, Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli süper starların yanında Amerikalı R&B yıldızı Akon gibi dünyaca ünlü daha pek çok yıldız sanatçı da Antalya’ya geldi.
Görkemli düğününde 400 kişiden oluşan aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemeler de özel uçaklarla Antalya’ya taşındı. Düğün katılımcıları ve görevli personel Antalya’nın turizm merkezi Belek bölgesinin 3 büyük oteline yayıldı. Düğünün uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere A’dan Z’ye tüm koordinasyonunu gerçekleştiren şirket de yaklaşık 250 kişilik özel bir ekiple hizmet verdi.
EN YÜKSEK BÜTÇELİ HİNT DÜĞÜNÜ
Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren şirketin kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Bu düğün Türkiye’de şu ana kadar yapılan gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli Hint düğünü olma özelliği taşıyor. Aileyle yapmış olduğumuz özel gizlilik anlaşmasından dolayı düğünün toplam bütçesini paylaşamıyorum. Düğünü pek çok ülke arasından hem de düşük sezon olarak tabir ettiğimiz şubat ayı içinde ülkemize kazandırdığımız için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz büyüleyici ortam yerli yabancı pek çok sektör profesyonelinin çok uzun süren emek ve hazırlıkları sonucunda oluşturuldu. Özellikle ailelerin, gelin ve damadın bir ömür boyunca hayalini kurduğu bir düğünü gerçeğe dönüştürüyoruz. Her düğünde olduğu gibi bu düğün de bizim için de çok heyecan verici bir süreç" dedi.
Düğün turizmine damga vuran bir bütçeyle tüm düğünü gerçekleştirdiklerini anlatan Bünyat Özpak, "Uzun süredir yürüttüğümüz aktif tanıtım politikamız ve bilhassa IMWF’nin (International MICE and Wedding Forum) katkısı bu gibi düğünler için ülkemizi daha yüksek oranda tercih edilir kılmakta ve bu bizi çok memnun etmektedir. IMWF'19 için de hazırlıklarımız tüm hızı ile devam etmekte olup, sektörümüz ve ülkemiz için yüz akı olacak bir programla mayıs ayında, yine dünyadan sektörün en iyilerini ağırlayacağız” diye konuştu.
2019 yılında Türkiye özel etkinlik sektörüne bu tarz hatta daha da yüksek bütçeli düğünlerin kontratlarını imzaladıklarını ve devamını getireceklerini vurgulayan Bünyat Özpak, şöyle devam etti:
"Şimdiye kadar ailelerin özel ricasıyla bu bilgileri gizli tuttuk fakat artık ilerleyen günlerde bu detayları paylaşacağız ve sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yer yerinden oynayacak. Tüm dünyada turizm üreten ülkelerin hayalini kurduğu büyük projeleri ülkemize kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Amacımız Türkiye’yi özel grup organizasyonlarında en çok tercih edilen ülke haline getirmek ve bu amacımıza her geçen gün daha da yaklaşıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Türkiye'deki en yüksek bütçeli 'Hint düğünü' Serik'te yapılıyorTürkiye'deki en yüksek bütçeli 'Hint düğünü' Serik'te yapılıyorTürkiye'deki en yüksek bütçeli 'Hint düğünü' Serik'te yapılıyorTürkiye'deki en yüksek bütçeli 'Hint düğünü' Serik'te yapılıyor

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