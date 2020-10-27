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Türkiye'deki Fransa vatandaşlarına güvenlik uyarısı

27.10.2020 14:13 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı Müslüman ülkelerde yaşayan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

Türkiye'deki Fransa vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Fransa, derste Muhammed Peygamber karikatürleri kullanan bir öğretmenin İslamcıolduğu tahmin edilen saldırgan tarafından başı kesilerek öldürülmesinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki seyahat ve güvenlik duyuruları güncellenerek Türkiye, Endonezya, Bangladeş, Irak ve Moritanya İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yeni güvenlik uyarısı yapıldı. Uyarıda, bu ülkelerde yaşayan Fransa vatandaşlarına "daha dikkatli olmaları" çağrısında bulunuldu.

Uyarıda, bu ülkelerde yaşayan vatandaşların Muhammed Peygamber karikatürlerini göstermekten kaçınması ve kalabalık yerlere girmemesi istendi. Uyarıda ayrıca "seyahatlerde ve turistik yerlerde çok dikkatli olunması" çağrısı yapıldı.

Fransa ile Türkiye arasındaki gerginlik dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mallarına boykot çağrısı yapmasıyla yeni bir boyuta taşınmıştı. Gerginlik, Erdoğan’ın Macron’un Muhammed Peygamber karikatürlerinin gösterilmesinden vazgeçilmeyeceğini ve İslamcı çevrelere yönelik tedbirlerin sıkılaştırılacağını açıklamasının ardından Erdoğan’ın "Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleriyle tırmanmıştı. Fransa, Ankara Büyükelçisi’ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmış, bir çok Avrupa ülkesi Erdoğan’a tepki göstermişti.

Reuters,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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