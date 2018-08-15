‘Türkiye’deki Gelişmeler Almanya’daki Türkleri de Etkiliyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in telefonda görüştüğü açıklandı. Başbakan Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, iki liderin görüşmelerinde Erdoğan'ın 28 Eylül Berlin'e yapacağı devlet ziyareti sırasında yapacakları zirveyi ele aldıkları, zirve öncesinde hazırlık amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi Bakanlarının biraraya gelmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. Seibert, Merkel’in Erdoğan’a Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu söylediğini de duyurdu.
ABD ile yaşanan Rahip Andrew Brunson krizi sonucunda Türk Lirası’nın son günlerde değer kaybetmesi Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler tarafından da yakından takip ediliyor. Merkez Bankası’nın yaptığı hamlelerle dolardaki yukarı yönlü hareketin bir miktar engellenmesi ve başbakan Merkel başta olmak üzere Federal Hükümet temsilcilerinin ABD-Türkiye arasında yaşanan krizde Türkiye'nin yanında oldukları şeklinde yorumlanan açıklamaları, Almanyalı Türkleri bir nebze de olsa rahatlattı.
Buna rağmen ekonomistler ve uzmanlar yaşanan krizin ve Türk Lirası’nın dolar karşısındaki sert değer kaybının etkilerinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığına işaret ederken, gelişmelerin yurtdışındaki Türkler açısından da olumsuz yansımaları olacağını tahmin ediyorlar.
Türk Lirası’ndaki değer kaybının tamamen giderilmesinin uzun süre alabileceği ifade edilirken, emekli maaşlarının kur krizinden ağır darbe alması bekleniyor.
Emekli maaşları eridi
Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli göçmenden 400 bini Türkiye’den emekli maaşı alıyor. Madalyonun diğer yüzünde ise, Türkiye’de emlak yatırımı yapmayı planlayanlar açısından sevindirici bir resim ortaya çıkıyor. Dolar ve Euro’nun yükselmesiyle evlerin, arsaların değerinin de düştüğünü hatırlatan Avrupa Türk İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Güler, buna karşılık emekli maaşlarının özellikle Euro karşısındaki değerinin eridiğini belirtiyor: “Türkiye’de çok daha fazla hizmet ve mal satın alma imkanına kavuştular. Alacakları emlaklar veya yapacakları yatırımlar doların yükselmesi nedeniyle çok ciddi bir şekilde indirimlere neden oldu. Ama öbür yandan acı bir tarafı da var. En azından 400 bin gurbetçi Türkiye’de emekli maaşı alıyor. Bunların aldıkları emekli maaşları bu senenin başından bu yana yüzde 35’lere yakın bir erezyona uğradı. Eskiden eline 1600
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