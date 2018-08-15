‘Türkiye’deki Gelişmeler Almanya’daki Türkleri de Etkiliyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in telefonda görüştüğü açıklandı. Başbakan Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, iki liderin görüşmelerinde Erdoğan'ın 28 Eylül Berlin'e yapacağı devlet ziyareti sırasında yapacakları zirveyi ele aldıkları, zirve öncesinde hazırlık amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi Bakanlarının biraraya gelmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. Seibert, Merkel’in Erdoğan’a Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu söylediğini de duyurdu.

ABD ile yaşanan Rahip Andrew Brunson krizi sonucunda Türk Lirası’nın son günlerde değer kaybetmesi Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler tarafından da yakından takip ediliyor. Merkez Bankası’nın yaptığı hamlelerle dolardaki yukarı yönlü hareketin bir miktar engellenmesi ve başbakan Merkel başta olmak üzere Federal Hükümet temsilcilerinin ABD-Türkiye arasında yaşanan krizde Türkiye'nin yanında oldukları şeklinde yorumlanan açıklamaları, Almanyalı Türkleri bir nebze de olsa rahatlattı.