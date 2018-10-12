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"Türkiye'deki gıda denetimi Avrupa'dan fazla"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ: - "Gıda güvenliğine ilişkin bakanlık denetim ve kontrolleri var. 2002'den, 2017'ye kadar yapılan denetimleri gösteriyor. 1 milyonun üzerinde gıda denetimi yapılmış Türkiye'de. Birçok Avrupa ülkesindeki denetimlerden de fazla"

EDİRNE (AA) - Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, Türkiye'nin gıda güvenliği kontrollerinde Avrupa'dan önde olduğunu bildirdi.

Akdağ, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda Gıda Topluluğu tarafından düzenlenen "Sıkıcı Gerçekler Çekici Hurafelere Karşı" konferansında yaptığı konuşmada, insanlığın değişim çağını yaşadığını söyledi.

Bu çağda insanların akıllarını bazı bilgilerin karıştırdığını belirten Akdağ, "Teknoloji ve bilimi takip etmeyi de çok seviyoruz. Telefonların yenisi çıktığı anda hemen gidip almak istiyor herkes. Ancak konu gıdaya geldiği zaman maalesef tüketicilerde teknoloji ve bilime karşı bir direnç var. Aynı teknoloji ve değişim burada kabul edilmiyor." dedi.

İnsanların televizyonlarda gıda tüketimine ilişkin olumsuz ve çarpıtılmış bilgilere maruz kaldığını anlatan Akdağ, medyada çıkan haberlerden bir sunum yaptı.

Uzmanların da gıda güvenliğine ilişkin yorumlarının değişiklik gösterdiğini vurgulayan Akdağ, "Öncelikle gıda ürünü üreten fabrika sorumlu. Dolayısıyla kalite kontrol sistemini kurmak ve yönetmekle yükümlüdür. Tüketici Alo 174 hattını kullanabilir. Şikayette bulunabilirsiniz hemen denetleniyor. Gıda güvenliğine ilişkin bakanlık denetim ve kontrolleri var. 2002'den, 2017'ye kadar yapılan denetimleri gösteriyor. 1 milyonun üzerinde gıda denetimi yapılmış Türkiye'de. Birçok Avrupa ülkesindeki denetimlerden de fazla. Bir yandan da ciddi rekabet var. Rakip firmalar da birbirini kontrol edebiliyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve derneklerde bu kontrolü sağlıyor." diye konuştu.

- "Şunu yeme hastalanırsın, şunu yeme ölürsün"

MÜMSAD Derneği Başkanı Metin Yurdagül de Türkiye'de son 10 yıldır medyada herkesin gıdadan bahsetmeyi meslek saydığını ifade etti.

"Şunu yeme hastalanırsın, şunu yeme ölürsün" uyarılarının insanlarda panik yarattığını belirten Yurdagül, "Buna kimsenin hakkı yok ama yapıyorlar. Maalesef bunlara caydırıcı bir durum da yok yasalarımızda." dedi.

Yurdagül, insan sağlığına uygun gıdaların "çoğu zarar, azı karar" atasözü rehber alınarak tüketilebileceğini kaydetti.

Toplumda, margarinlerle ilgili yanlış bilinenlerin olduğunu dile getiren Yurdagül, "Tarım ve Orman Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve derneğimiz gerekli kontrolleri yapıyor. Bu ürünlerde 'Trans Yağ Yoktur' logosuna dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanlarımız denetimden geçen onaylı ürünleri tüketmeye devam edebilirler." diye konuştu.

Konferansa, TÜ Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya ve öğrenciler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa gıda güvenliği kontroller MÜMSAD

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