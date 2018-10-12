"Türkiye'deki gıda denetimi Avrupa'dan fazla"

EDİRNE (AA) - Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, Türkiye'nin gıda güvenliği kontrollerinde Avrupa'dan önde olduğunu bildirdi.

Akdağ, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda Gıda Topluluğu tarafından düzenlenen "Sıkıcı Gerçekler Çekici Hurafelere Karşı" konferansında yaptığı konuşmada, insanlığın değişim çağını yaşadığını söyledi.

Bu çağda insanların akıllarını bazı bilgilerin karıştırdığını belirten Akdağ, "Teknoloji ve bilimi takip etmeyi de çok seviyoruz. Telefonların yenisi çıktığı anda hemen gidip almak istiyor herkes. Ancak konu gıdaya geldiği zaman maalesef tüketicilerde teknoloji ve bilime karşı bir direnç var. Aynı teknoloji ve değişim burada kabul edilmiyor." dedi.

İnsanların televizyonlarda gıda tüketimine ilişkin olumsuz ve çarpıtılmış bilgilere maruz kaldığını anlatan Akdağ, medyada çıkan haberlerden bir sunum yaptı.

Uzmanların da gıda güvenliğine ilişkin yorumlarının değişiklik gösterdiğini vurgulayan Akdağ, "Öncelikle gıda ürünü üreten fabrika sorumlu. Dolayısıyla kalite kontrol sistemini kurmak ve yönetmekle yükümlüdür. Tüketici Alo 174 hattını kullanabilir. Şikayette bulunabilirsiniz hemen denetleniyor. Gıda güvenliğine ilişkin bakanlık denetim ve kontrolleri var. 2002'den, 2017'ye kadar yapılan denetimleri gösteriyor. 1 milyonun üzerinde gıda denetimi yapılmış Türkiye'de. Birçok Avrupa ülkesindeki denetimlerden de fazla. Bir yandan da ciddi rekabet var. Rakip firmalar da birbirini kontrol edebiliyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve derneklerde bu kontrolü sağlıyor." diye konuştu.