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"Türkiye'deki hafız sayısı 150 bini geçti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin: - "1970'li yıllardan bu yana kayıtları tutulan hafızların sayısı 150 bini geçti"

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Türkiye'deki hafız sayısının 150 bini geçtiğini söyledi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, müftülüğe bağlı Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kuran Kursu ile Hacı Fatma Tunç Kız Yatılı Kuran Kursu'nu başarıyla tamamlayan 18 erkek ve 10 kız hafız için Somuncu Baba Külliyesi'nde icazet töreni düzenlendi.

DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, törende yaptığı konuşmada, Darende'nin hafız yetiştirme konusunda geçmişten bu yana önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'deki hafız sayısının yeterli olmadığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"1970'li yıllardan bu yana kayıtları tutulan hafızların sayısı 150 bini geçti. Hafız sayısı yüksek gibi görünse de nüfus ve diğer İslam ülkeleriyle kıyaslandığı zaman bu sayının çoğaltılması gerekiyor. Hafızlarımız artarken bir şeyin daha artması gerekiyor. Kuran'a hürmet etmede, ezberlemede, okumada gösterdiğimiz gayreti Kuran'ın hükümlerine uyma noktasında da mutlaka göstermeliyiz. Kuran aramızda böyle yaşamalı, sadece hafızların zihinlerinde değil. Kuran bizim hayatımızın merkezinde olmalı. Peygamber Efendimiz'in ahlakını Hazreti Aişe validemize sorduklarında verdiği cevap 'O'nun ahlakı Kur'an'dan ibarettir' buyurmuştur. Kur'an'ın emir ve yasakları sayfalar arasında durduğu müddetçe hayatımıza ışık tutmaz. O zaman Kuran dünyada bizim rehberimiz olmaz. Ahirette de onun şefaatine nail olamayız. O bakımdan Kuran'ı yavrularımıza ezberlettiğimiz gibi onu hayatımızın merkezine koyarak bize ne emrediyorsa başımızın tacı yaparak, neyi yasaklıyorsa ondanda şiddetle kaçınarak, bu şekilde okuyup, bu şekilde anlayıp, bu şekilde yaşamaya özen göstereceğiz ki Kuran bizim rehberimiz ve şefaatçimiz olsun."

İl Müftüsü Veysel Işıldar da hafızların yetişmesinin gurur vesilesi olduğunu belirterek, çocuklarının hafız olarak yetişmesi için iradesini ortaya koyan anne ve babalara teşekkür etti.

Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kuran Kursu Müdürü Aydın Duman ise Hulusi Efendi Vakfının destekleriyle açılan kursta 10 yılda 180 hafız yetiştirildiğini kaydetti.

Törende hafızlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Dua edilmesinin adından mezuniyet diplomalarını alan hafızlara, iş insanı Hakkı Tunç tarafından da birer cumhuriyet altını hediye edildi.

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Darende Hafızlık İcazet Merasimi Malatya Osman Şahin

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