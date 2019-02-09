"Türkiye'deki her seçim demokrasinin çıtasını yukarıya çıkarmıştır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'deki her seçim demokrasinin çıtasını bir miktar daha yukarıya çıkarmıştır. Sonuçta bu millet hatta darbelerin sonuçlarını dahi seçimlerle silerek yoluna devam etmiştir." dedi.

Hatay'da bir otelde yerel medya temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, kentin Anadolu'nun kilit taşı olan önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Hatay'ın büyük medeniyetlerin merkezi olduğuna işaret ederek "Çok farklı dinlerin, inançların, yaşayışların bir arada yaşadığı, birlikte barış içerisinde yaşama kültürünü tabiri caizse dünyaya örnek bir şekilde yansıtıldığı bir şehrimizdir." ifadesini kullandı.

Özellikle son yıllarda Hatay'ın Suriye'deki kriz dolayısıyla çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapmış, kucağını açmış bir şehir olduğunu da aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hatay aslında bereketin sembolü olan bir şehir. Burada bulunmaktan, sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duydum. Ben Kültür ve Turizm Bakanıyken burada bakanlığımızın yaptığı hizmetlerin açılışıyla ilgili programlar yapmayı çok planladık fakat hep başka bir şehir, program önümüze çıktı. Bu programları bir şekilde gerçekleştiremedik. Hatay bu anlamda da hakikaten iyi bir hizmet aldı. İki önemli kültür merkezinin Hatay'da yapımı devam ediyor. Böyle bir kültür ve medeniyet şehri olan Hatay'a önemli katkılar sunacağını düşünüyorum."