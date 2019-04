Türkiye’deki ilk Eğitici Eğitimi Isparta’da verilecek

“İnternetin ve teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koymaya çalışıyoruz” Isparta Valisi Seymenoğlu, “İnternet ve teknoloji kullanımımız her geçen gün artıyor teknoloji bağımlılığını ele alırken herhangi bir yasaklamadan bahsetmiyoruz. Fakat, bunları kullanırken mutlaka bilinçli ve güvenlik tedbirlerini alarak kullanmamız lazım. Buradaki eğitimlerle bunları öğreneceğiz. Zaten bu konuda tecrübeli olan öğretmenlerimize eğitim verilecek. Eğitimini vermediğimiz takdirde interneti akılcı kullanmamız mümkün değil. Bugün burada başlattığımız ve daha öncesinde yapılmış çalışmalarla sadece internetin ve teknolojinin ne olduğundan öteye geçerek nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu anda Valiliğimiz önünde Bilgi Teknolojileri Kurumuna ait Güvenli İnternet Tırı var. Burada öğrencilerimize Bilinçli ve Güvenli İnternet eğitimleri ile teknoloji eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında yakın bir zamanda hizmete giren Millet Kıraathanesi’nde de öğretmenlerimizin rehberliğinde güvenli internet ve teknoloji kullanımının yanı sıra teknoloji geliştirmeye yönelik atölyeler açarak öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” dedi.

“İnternette yer alan her eserin bir sahibi var”

Konuşmasının sonunda Eğitici Eğitimi programında eğitim verilecek başlıklara da değinen Vali Seymenoğlu her başlığın kendi içinde çok önemli olduğunu belirterek, özellikle hukuki sorumluluk boyutunda internette yer alan her eserin bir sahibinin olduğunu ve bu sahiplere de kanunların bazı haklar tanıdığını hatırlattı. Seymenoğlu, “İnterneti bireysel hakları ve telif haklarını ihlal ederek kullandığımızda hukuki davalarla karşılaşacağımızın bilincinde olmamız lazım. Yani takipçisi yoktur gibi düşünmemiz lazım” diye konuştu.

“Türkiye’de günlük ortalama 7,5 saat internet kullanıyoruz”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Daire Başkanı Dr. Mustafa Küçükali ise yaptığı konuşmada İnternetin bir kenara bırakılmayacak bir teknoloji olduğunu ve nimetlerinden faydalanılması gerektiğini belirterek, zararlarından da korunabilmek gerektiğini söyledi. Küçükali, “İnternet ortamında dünya çapında 4.4 milyar kullanıcı var. Ülkemizde ise 60 milyona yakın internet kullanıcısı var. Dünya genelinde ortalama 6,5 saat olan internet kullanımı bizde ise bu 7,5 saate yakın. Yani biz, dünya ortalamasının üzerinde internet kullanıyoruz yani internet içeriği tüketiyoruz. Bu açıdan bakıldığında bizlerin yapması gereken çalışmaların daha da artarak sürmesi gerektiğine karar verdik. Valimizin teşvikleriyle de ‘İlk kez Isparta’da Eğitici Eğitimi yapalım’ dedik bunun sonunda sizler okullardaki eğitimleri yaptığınızda bir farkındalık oluşacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.