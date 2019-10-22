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Türkiye'deki ilk 'İlk Yardım Eğitim Merkezi' Edirne'de kuruldu 

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

EDİRNE Valiliği, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde 'İlk Yardım Eğitim Merkezi'ni kurdu.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Valiliği, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde 'İlk Yardım Eğitim Merkezi'ni kurdu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, ilk yardımın önemine dikkat çekerek, "Kurumlarla beraber eş güdüm içerisinde çalışıldığı zaman önümüzdeki on yıllar boyunca burada on binlerce Edirneli ilk yardım eğitimini almış olacak" dedi.
Sağlık Bakanlığı izniyle harekete geçen Edirne Valiliği kentte hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında İlk Yardım Eğitim Merkezi'ni kurdu. Faaliyete geçen İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde, acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırmak ve ilk yardım konusunda toplumu harekete geçirmek hedeflenirken, bakanlık onaylı ücretsiz ilk yardım eğitimi de alınabilecek. Merkezin açılışına Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.
'İLKLERİN VİLAYETİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'
Merkezin açılışında konuşan Vali Ekrem Canalp, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde birçok birimin koordinasyon içerisinde çalıştığını söyledi. Merkezi daha verimli kullanmak adına işlevini arttırmak istediklerini ve İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin de bu nedenle kurulduğunu ifade eden Canalp, "Bizlerin bu merkezleri çok daha aktif, çok daha verimli, fazla ve yoğun şekilde kullanmak arzu ve isteğimiz vardı. Burada düşünülen fikir çok güzel, neden çok güzel? Çünkü ilk defa Türkiye'de bu şekilde 112 binaları aynı zamanda ilk yardım eğitimi veren merkezler haline de gelecek. Bu hizmeti de aynı zamanda görmüş olacak. Edirne'nin ilklerin vilayeti olmasından dolayı ayrı gurur duyuyoruz. Yapmış olduğumuz harcamalar çok büyük harcamalar değildi. Bu merkezin oluşması için çok büyük harcamalar yapmadık. Ama şunu biliyorum sistematik şekilde uygulamayı ortaya koyduğumuz zaman kurumlarla beraber eş güdüm içerisinde çalışıldığı zaman önümüzdeki on yıllar boyunca burada on binlerce Edirneli ilk yardım eğitimini almış olacak" diye konuştu.
'İLK YARDIM EĞİTİMİ ÇOK KIYMETLİDİR'
İlk yardım eğitiminin çok önemli olduğunun altını çizen Vali Canalp, "İlk yardım eğitimi çok kıymetlidir. Belki hayatınızda bir defa ihtiyaç duyarsınız ama o ihtiyaç duyduğunuzda o eğitim sizin için çok kritik olabilir, yanınızda evladınız, akrabanız, yakınınız olabilir. İşte bu eğitimin ne kadar hayati olduğunu o zaman anlamış oluruz. Kazalarda ölümlerin yüzde 50'si ilk 30 dakika içerisinde gerçekleşiyor. Bu zaman dilimi içerisinde eğer kaliteli, doğru bilgilere dayanan ilk müdahaleyi yapabilirseniz hayatların büyük çoğunluğu da kurtarmak mümkün hale gelebiliyor. İşte bugün burada açacağımız bu merkez de inşallah bu eğitimi almış olan Edirneli’nin sayısını artırmaya yöneliktir" dedi.
Konuşmaların ardından İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Canalp, merkezde görevlilerden bilgi alırken merkezin ilk kursiyerleri olan Edirne Sağırlar Spor Kültür ve Aileleri Derneği üyeleri de eşlik etti. Vali Canalp ayrıca bina içerisinde hizmet veren AFAD Koordinasyon ve 112 Çağrı Merkezi'ni gezerek bilgi aldı.

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