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  4. “Türkiye’deki İmalatçılar Sattıklarını Yerine Koyamamaktan Çekiniyor”

“Türkiye’deki İmalatçılar Sattıklarını Yerine Koyamamaktan Çekiniyor”

15.01.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzakdoğu ve Avrupalı rakiplerine karşı İngiltere pazarında büyük bir başarı sağlayan Türk ambalaj imalatçıları çalkantılı döviz ortamında ayakta kalmaya çalışıyor. İngiltere'deki ithalatçılarsa Türkiye'den son dönemde bu nedenden dolayı bitmiş ürün gelmemesinden şikayetçi

“Türkiye’deki İmalatçılar Sattıklarını Yerine Koyamamaktan Çekiniyor”


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