“Türkiye’deki İmalatçılar Sattıklarını Yerine Koyamamaktan Çekiniyor”

Uzakdoğu ve Avrupalı rakiplerine karşı İngiltere pazarında büyük bir başarı sağlayan Türk ambalaj imalatçıları çalkantılı döviz ortamında ayakta kalmaya çalışıyor. İngiltere'deki ithalatçılarsa Türkiye'den son dönemde bu nedenden dolayı bitmiş ürün gelmemesinden şikayetçi
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