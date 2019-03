Türkiye’deki indirim marketler konusunda rapor yayınlandı

"İndirim market mağazalarına her gün beş milyon müşteri girmekte"

Raporun devamında ise, "İndirim marketleri ülke çapında büyük depo, lojistik, ürün işleme ve paketleme merkezleriyle devrededir. Bu merkezler; ülkenin her yerinden mal tedarik edip milli pazarda tüketiciyle buluşturmalarını sağlamaktadır. İndirim marketleri ülke sathında toplamda 30 bini zorlayan mağazalarıyla organize perakendenin omurgasıdır. İndirim marketleri lüks/şaşalı değil mütevazı mağaza tarzlarıyla ucuz fiyatla satışa odaklanmıştır. Tek marka indirim market mağazalarına her gün beş milyon müşteri girmekte, ortalama 15-20 TL alışveriş yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İndirim marketleri fiyatlarının ulusal medyada düzenli olarak yayımlandığına vurgu yapılan raporda, "Bu yolla çok ucuz fiyatları geniş kitlelere günlük sinyalleşmişlerdir. Misal indirim markette mercimek fiyatı 5 TL/kg ise bu fiyatın üstünde piyasaya çıkmak, güçleştirilmiştir. İndirim marketleri dev-marketler gibi 30-40 bin değil belli sayıda, 2 bin 500 kadar üründe uzmanlaşmaktadır. İndirim marketleri kendi markalarıyla üretim yapmak-yaptırtmak suretiyle üründe ölçek ve maliyet avantajı sağlamaktadır. Bu tip üretimler standart, kaliteli ve ölçekli üretim şeklinde ihracatı ciddi destekleyicidir." vurgusu yapıldı.