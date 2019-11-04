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Türkiye'deki IŞİD'lilerin iadesine koşullu yeşil ışık

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2019 20:24 | Son Güncelleme

Türkiye ile Alman vatandaşı IŞİD’lilere ilişkin görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Alman hükümeti, iadelere koşullu yeşil ışık yaktı.

Türk hükümet üyelerinin "Avrupa vatandaşı IŞİD'lileri geri göndereceğiz" açıklamaları Berlin'de yankı buldu. Alman İçişleri Sözcüsü Steve Alter, Federal hükümetin olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Sözcü Alter, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşı IŞİD'lilerin Almanya'ya iadesi ile ilgili olarak ilgili Türk makamları ile yakın diyalog içerisinde olduklarını söyledi.

Alter, Alman vatandaşı IŞİD'lilerin sınır dışı edilmeleri halinde Almanya tarafından geri kabul edileceklerini söylemekle birlikte bunun için iade sürecinde, Alman hükümeti tarafından belirlenen ilkelerin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Berlin'in "serbest kalırlar" endişesi

Alman hükümeti, Alman vatandaşı olan IŞİD'lilerin Almanya'da yargıya hesap vermelerini ve işledikleri suçlardan ötürü cezalandırılmalarını istiyor. Ancak ilgililerin yargılama sürecinden, ceza almadan kurtulmalarını önlemek için de güçlü deliller ve hukuki dayanaklarla harekat etmek istiyor.

Alman hükümeti bu hedefe ulaşabilmek için geçen ay iadelere ilişkin üç maddeleik bir strateji belirlediğini duyurmuştu. İçişleri sözcüsü tarafından açıklanan bu stratejiye göre Almanya iade edilecek her IŞİD'linin dosyasını ayrı ayrı mercek altına alarak inceleyecek.

Bu incelemede ilgili IŞİD'li Alman vatandaşının kimliğinin hiç bir şüpheye mahal kalmayacak şekilde tespit edilip edilmediğine bakılacak. Son olarak da söz konusu kişinin geri alınması halinde Alman toplumuna, kamu güvenliğine tehdit oluşturmayacağından emin olunacak.

DW/ DA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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