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Türkiye'deki kayıtlı İHA sayısı 32 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)  kayıtlarına göre,  İnsansız Hava Aracı (İHA) sayısı, 32 bini geçti.

Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kayıtlarına göre, İnsansız Hava Aracı (İHA) sayısı, 32 bini geçti.

Son dönemlerde insan hayatındaki en önemli teknolojik yeniliklerden biri olan drone olarak da bilinen İHA'larda kayıt sayısı giderek artıyor. SHGM kayıtlarına göre, sayısı yılbaşından bu yana yaklaşık 5 bin daha artarak 32 bin 100'e ulaştı. İHA'ları kullanan pilot sayısı ise 48 bin 800 oldu.

BİR AYDA YAKLAŞIK 700 UÇUŞA ONAY VERİLDİ

İHA Kayıt Sistemi'nde Eylül 2019'da hizmete açılan Uçuş İzni Modülü üzerinden bugüne kadar yeşil (uçuşa serbest) alanlar için yapılan 253 uçuş izin başvurusu, sistem tarafından otomatik onaylandı. Aynı tarih itibari ile yapılan toplam 193 uçuş izin başvurusunun 61'i en yakın mülki idare amirliğince ortalama 2-3 gün içerisinde onaylanıp, diğer başvurular risk değerlendirmesi sonucu riskli bulundu. Ar-Ge uçuş izin başvurularında ise bahse konu tarih itibari ile yapılan 880 uçuş izin başvurusunun 390'I yine en yakın mülki idare amirliğince onaylandı.

Uçuş izin modülü ile beraber İHA uçuş izin başvurularının en kısa sürede neticelendirilmesi ve uçuş risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. İHA Kayıt Sistemi uçuş izin haritasında 110 adet yeşil alan mevcut olmakla birlikte yaklaşık 1100 civarı yeşil alan ilgili kurum ve kuruluşların uygunluk vermesi ile haritaya işlenecek ve sportif uçuşlar daha geniş alanlara yayılacak.

Bu arada, azami kalkış ağırlığı 500 gramın altındaki İHA sahiplerinin, İHA’larını kaydetmeden önce İHA Kayıt Sisteminde görebilecekleri il bazlı bölgeler haritasının yazılım çalışması da tamamlandı.

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