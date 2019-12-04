Türkiye’deki konservatuar öğrencilerinin neyi İnegöl’den

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde görevli ney kursu öğretmeni, hem ürettiği 13 çeşit neyi yurtiçindeki üniversitelerde konservatuar öğrencilerine gönderiyor hem de Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ney kursunda bulunan 60 kursiyere ney eğitimi veren 25 yaşındaki Ney üreticisi ve öğreticisi Ali İhsan Güzel, kaybolmaya yüz tutmuş sanatı ayakta tutmaya çabalıyor. Halk Eğitim Merkezi'nde her yıl ney kursunu açtıklarını ve yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Güzel, ayrıca eğitimler sonucunda konserler düzenlediklerini kaydetti.

ÜRETİM DE YAPIYOR

Mini atölyesinin olduğunu aktaran Güzel, "Mini atölyemizde öğrencilerimize ney üflemesini öğretirken hem de üretimi hakkında da uygulamalı olarak bilgiler veriyoruz. Atölyemiz teknik olarak üst düzey olduğu için aynı zamanda ney üretimimizi de yapıyoruz. Her insanın kendine vakit ayırdığı gibi enstrümana da vakit ayırması gerekiyor. Biz de yok olmakta olan sanatı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. 13 çeşit ney üretimi yapıyoruz" dedi.