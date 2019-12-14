'Türkiye'deki Mülteciler İçin AB Yardımlarını Arttırmalı'

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için taahhüt ettiği 6 milyar Euro’dan daha fazla kaynak ayırması gerektiğini söyledi. Kaymakçı, kaynak aktarımının hızlandırılması çağrısı da yaptı.

İstanbul’da gazetecilere açıklama yapan Kaymakçı, kriz sürdüğü sürece AB ile beraber çalışmak zorunda olduklarını ancak tamamı harcandığında 6 milyar Euro’nun ortadaki sorunu çözmeyeceğini söyledi.

Kaymakçı mültecilerin Türkiye’ye maliyetinin 40 milyar dolar civarında olduğunu da belirtti.

Suriyeli mülteciler için 2015 yılında oluşturduğu fona bugüne kadar 5 milyar 600 milyon Euro aktardığını belirten Avrupa Birliği, fon kapsamında en az3 milyar 500 milyon Euroluk sözleşme imzalandığı ve en az 2 milyar 400 milyon Euroluk ödeme yapıldığını kaydediyor.

Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Geçen Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’na sert tepki gösteren AB ülkelerini "kapıları açmakla" tehdit etmişti.