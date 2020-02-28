Türkiye'deki mülteciler sınır kapılarına yöneliyor

İdlib'de TSK'ya yönelik düzenlenen saldırıda 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesi ve Türkiye'nin Avrupa'ya "kapıları açarız" mesajının ardından Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına yöneldiği bildiriliyor.

DHA haber ajansı, Edirne'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve İran, Irak ve Suriyeli yaklaşık 300 göçmenin, gece yarısı Yunanistan'a ulaşmak üzere sınıra doğru yürüyüşe geçtiğini bildirdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde de Suriyeli mültecilerin Yunanistan'a geçmek için toplandığı haber verildi. Buna göre, 160 göçmen Yunanistan'a geçmek için sahillerde toplandı.

DHA, Türkiye'nin "açık kapı politikası" uygulayacağı haberini duyan göçmenlerin, Dikili sahiline gelerek Yunanistan'a botla geçmek için hazırlık yaptığı bilgisini verdi.

Reuters haber ajansı ise sınır kapılarına yönelen göçmenlerin hangi ülkelere ait olduklarına dair kesin bilginin bulunmadığını geçti.

"Türkiye bu yükü tek başına kaldıramaz"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sabaha karşı yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yeni mülteci baskısını taşıyamayacağını, Türkiye'nin kapasitesinin artık dolduğunu söylemiştik. Dolayısıyla oluşan tazyik artık Türkiye tarafında tutulamıyor. Yapılan saldırılar neticesinde hem Türkiye içerisindekiler Avrupa'ya doğru hareketleniyor, hem de Suriye topraklarından Türkiye'ye doğru bir hareketlenme var. Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" demişti.

DW, DHA,rtr/ MK,BK

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