Türkiye’deki müze sayısı 451’e ulaştı

Türkiye genelinde müze sayısı 2018 yılında yüzde 3 artarak 451 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı kültürel miras istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde müze sayısı 2018 yılında 13 müze artarak 451’e ulaştı. Bunların 200 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 251 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 1 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 1 artarak 3 milyon 337 bin 766 oldu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 37,3 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 37,3 artarak 28 milyon 169 bin 615 oldu.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 44,5 arttı

Türkiye’de 2018 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 44,5 arttı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2018 yılında 18 milyon 512 bin 407 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 65,7 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2018 yılında ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 657 bin 208 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 34,3 oldu.