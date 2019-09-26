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Türkiye’deki müze sayısı 451’e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde müze sayısı 2018 yılında yüzde 3 artarak 451 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı kültürel miras istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde müze sayısı 2018 yılında yüzde 3 artarak 451 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı kültürel miras istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde müze sayısı 2018 yılında 13 müze artarak 451’e ulaştı. Bunların 200 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 251 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 1 arttı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 1 artarak 3 milyon 337 bin 766 oldu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 37,3 arttı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 37,3 artarak 28 milyon 169 bin 615 oldu.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 44,5 arttı
Türkiye’de 2018 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 44,5 arttı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2018 yılında 18 milyon 512 bin 407 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 65,7 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2018 yılında ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 657 bin 208 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 34,3 oldu.

Özel müzelerde mevcut eser sayısı yüzde 2,5 arttı
Özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 2,5 artarak 396 bin 457 oldu.

Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 22,9 arttı
Özel müze ziyaretçi sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 22,9 artarak 12 milyon 478 bin 229 oldu.

Müzelerin sorumluluğu altındaki taşınmaz kültür varlıkları yüzde 2,3 arttı
Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 2,3 artarak 108 bin 810 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok olduğu il 31 bin 599 ile İstanbul olurken, 7 bin 72 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 410 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 349 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa takip eden iller oldu.

Milli parklarının alanı yüzde 2,5 arttı
Milli parkların sayısı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 4,8 ve tabiat parkı sayısı yüzde 9 arttı. Aynı dönemde milli parkların alanları yüzde 2,5 ve tabiat parkı alanı yüzde 3,9 arttı. 2018 yılında tabiat parkı sayısı 243’e yükselirken, tabiat parkı alanı ise 106 bin 453 hektara yükseldi.

Tabiat anıtı alanları yüzde 3,9 arttı
Tabiat anıtı sayısı 2018 yılında 2017 yılına göre 1 artarken, alanı yüzde 3,9 arttı. Tabiat koruma alanlarının sayısı ve alanı 2018 yılında 2017 yılına göre değişmedi.

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