Türkiye'deki Özbek kaynaklı eserlerin tıpkıbasımları ilk kez Özbekistan'da

Büyükelçi Şen, kadim medeniyet temsilcileri olan, ortak tarih, aynı dil ve dine sahip Türk ve Özbek halklarının gönül bağları ve samimi kardeşlik hislerini tarih boyunca muhafaza ettiğini ve tarihin her döneminde birbirlerini desteklediğini söyledi.

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, burada yaptığı konuşmada, Türk-İslam medeniyetinin binlerce yıllık kadim yurdu olan, Büyük Okyanus'tan Anadolu'ya kadar uzanan tarihi Büyük İpek Yolu'nun ortasında yerleşen bu toprakların kavimlerin ve medeniyetlerin buluşmasına ve karşılıklı etkileşimine hizmet ettiğini belirtti.

Serginin açılış törenine Özbek uzman ve sanatseverlerle çok sayıda davetli katıldı.

Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) destekleriyle İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk- İslam Eserleri Müzesi tarafından getirilen Özbek minyatür sanatı kaynaklı Orta Çağ dönemine ait eserlerin tıpkıbasımları Özbekistan'ın Kemaleddin Behzad Doğu Minyatür Sanatı Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk-İslam Eserleri Müzesinde muhafaza edilen Özbek minyatür sanatı kaynaklı 170 eserin Özbekistan'a hediye edilen tıpkıbasımları ilk kez sergiledi.

Bu etkinliğin iki kardeş halkın kültürel zenginliklerinin birbirlerine ne kadar yakın olduğunu göstermeye imkan verdiğini kaydeden Şen, Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin destekleriyle gerçekleştirilen proje kapsamında Özbek uzmanların Türkiye'de yaptıkları çalışmalarda belirlenen Özbekistan'ın kültürel tarihi ile bağlantılı eserlerin tıpkıbasımlarının Özbekistan'a hediye edildiğini ifade etti.

Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Kamala Akilova da bu eserlerin tıpkıbasımlarının ilk defa Özbekistan'da sergilenmesinin ülkenin kültürel hayatı için önemli olduğunu vurguladı.

Akilova, son dönemde Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda giderek geliştiğini, bunun en güzel örneğinin bu sergi olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile kültürel alandaki çalışmaları sürdürmek istediklerini kaydeden Akilova, söz konusu eserlerin takdim edilmesinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Öte yandan serginin açılışı vesilesiyle İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk- İslam Eserleri Müzesi ile Özbekistan'ın Kemaleddin Behzad Doğu Minyatür Sanatı Müzesi arasında iş birliği memorandumu imzalandı.

Özbek sanatseverler 15. ile 17. yüzyıllara ait olan minyatür eserlere büyük ilgi gösterdi.

