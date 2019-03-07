"Türkiye'deki sağlık dönüşümü bütün dünyaya örnektir"

Acil sağlık hizmetlerindeki iyileşmeye dikkati çeken Akdağ, "112 Acil Servis sisteminde bütün dünyaya örnek olacak mükemmel sisteme sahibiz. Kara ambulanslarımızın yanı sıra Erzurum gibi karlı bölgelerde kar üstünde giden ambulansımız, bütün Türkiye'de hizmet veren hava ambulansımız, helikopter ve uçaklarımızla çok iyi sisteme sahibiz. Geniş toprak alanına sahip kentlerde bir ambulans yılda ortalama 200 bin kilometre yol yapıyor." diye konuştu.

Akdağ, "Türkiye'deki sağlık dönüşüm programı bütün dünyaya örnektir. Dünyada önemli tıp dergileri ve Dünya Sağlık Örgütü bu dönüşümü başka ülkelere örnek gösterdi. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meseleye sahip çıkmasının büyük ehemmiyeti var." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca eskiyen ambulansların yerine yenilerinin teslim edildiğini belirten Akdağ, Türkiye'de ambulans sayısının yeterli olduğunu vurguladı.

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Türkiye'deki sağlık dönüşüm programı bütün dünyaya örnektir. Dünyada önemli tıp dergileri ve Dünya Sağlık Örgütü bu dönüşümü başka ülkelere örnek gösterdi. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meseleye sahip çıkmasının büyük ehemmiyeti var." dedi.

Recep Akdağ, 112 Acil Servis çalışanlarının adeta zamanla yarıştığını dile getirdi.

Vatandaşlardan sireni çalan ambulanslara karşı daha duyarlı davranmasını isteyen Akdağ, "Ambulansa yol vermemenin cezası var ama önce bu durumu vicdanımıza sormalıyız. Bu kültürü toplum olarak içselleştirmeliyiz." dedi.

- "Sağlıktaki gelişmeyi geçmişle kıyaslamak mümkün değil"

Vali Okay Memiş de kentte sağlık açısından çığır açıldığını belirterek, "Erzurum, Yakutiye Araştırma ile Bölge Eğitim ve Araştırma hastaneleri, ilçe hastaneleri ve yakında hizmete girecek Şehir Hastanesi ile imrenilen sağlık şehri olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

İl Sağlık Müdür Vekili Gürsel Bedir ise Türkiye'nin sağlık ve acil sağlık hizmetlerinde çok iyi noktaya geldiğini vurgulayarak, "Erzurum'da 2002'de 8 istasyon, 11 ambulansımız varken, Akdağ'ın katkıları ve sağlıkta dönüşüm programıyla bugün 30 istasyon ve 81 ambulansa ulaştık. Bu gelişmeleri geçmişle kıyaslamak mümkün değil." şeklinde konuştu.

Daha sonra, protokol üyeleri ile Afrin şehidi UMKE görevlisi Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar, Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 6 yeni ambulansın anahtarını görevlilere teslim etti.

