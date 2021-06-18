Türkiye'deki saldırı ikliminin arkasında ne var?

Peki, bunların arkasında ne var?Perşembe günü HDP İzmir İl Başkanlığına saldırı düzenlenerek, binada bulunan parti çalışanı Deniz Poyraz'ın öldürülmesi sonrası, siyasetteki gerilim ve kutuplaşma ortamı tartışılıyor. "Saldırı planlı mıydı?", "Arkasında ne var?" gibi sorular gündemde. Poyraz'ı öldüren Onur Gencer, DW Türkçe'nin ulaştığı emniyetteki ilk ifadesinde, "Çocukluktan beri PKK'lı öldürmek için planlar yaptım. Olay doğaçlama yaşandı. Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti. Ancak sadece bir kişi oradaydı" demişti. Gencer bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. "İktidarın düşmanlaştırma politikası etkili" Kendi de bir süre önce sokakta 25 kişinin saldırısına uğrayan gazeteci Levent Gültekin, bunun ve benzeri saldırıların arka planını değerlendirirken Türkiye'de iktidarın özellikle 2015'ten sonra düşmanlaştırma politikasıyla hareket ettiğini söylüyor. "İktidar HDP'yi ne kadar ötekileştirirse muhalefeti o kadar bölebileceğini, muhalefeti ne kadar bölebilirse varlığını da o kadar sürdürebileceğini hesaba katarak politika yapıyor" diyor.

Gazeteci Kemal Can ise söz konusu düşmanlaştırma politikasının sebebinin "Olağanüstülüğü devam ettirmek, toplumda korku iklimi yaratmak" olduğunu dile getiriyor. Can, 7 Haziran 2015 seçimleri sonucunda toplumun benzer bir iklime sürüklendiğini ve bunun sonucunda 1 Kasım seçimlerinde AKP'nin kazandığını dile getiriyor. "Muhalefet bir arada durmalı" Kemal Can benzer bir durumla karşılaşılmaması için muhalefet partilerinin cesaret, dayanışma ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini ifade ediyor. "HDP ile gösterecekleri dayanışmayı, onunla yan yana durmayı ve bu vesileyle saldırıyı muhalefete yapılmış gibi kabul ettiklerini göstermek kıymetli olur" diyor. Levent Gültekin de benzer şekilde muhalefetin kınamadan öteye geçmesi görüşünde. Gültekin, "Kemal Bey'e Çubuk'ta saldırı olduğunda ben bütün parti liderlerinin CHP'ye gidip Kemal Bey'in yanında dimdik durup, 'Bu, Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, siyasete yapılmış bir saldırıdır' demeleri gerektiğini söylemiştim" diyor. Gültekin, bugün benzer şekilde bir mesaj verilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Erdoğan ve Soylu açıklama yapmadı Saldırıyla ilgili henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama gelmedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik kınama mesajı yayımladı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise olayı provokasyon olarak niteledi, saldırganın bozkurt işareti yaptığı fotoğrafları üzerinden partisinin suçlanmasını eleştirdi. Kemal Can, Bahçeli'nin tepkisinin hayli zayıf olduğunu düşünüyor. "Asıl olarak meselenin kendileriyle ilişkilendirilmeleriyle ilgilenen, saldırıyla asla ilgilenmeyen, ona ilişkin en ufak bir teessür ifade etmeyen bir tutum" diyor. Levent Gültekin iseiktidar temsilcilerinin kınamalarının hiçbir anlam ifade etmediği görüşünde. Gültekin, "Saldırıyı yapan vicdansızın, saldırıyı yapacak kadar gözü dönmüş caninin bu hale gelmesinde sorumlu olan mevcut iktidar ve ortaklarıdır. İstedikleri kadar kınayabilirler istedikleri kadar söz söyleyebilirler" cümlelerini kullanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, HDP için "İtlafı gereken bir haşere sürüsüdür" sözünü hatırlatıyor.