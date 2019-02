'Türkiye'deki Şartlar Devam Ettiği Sürece Beyin Göçü Artacak'

​VOA: “Neden Amerika’ya geldiniz?”

Maya Arakon: ”Aslında hiçbir şekilde Amerika’ya gelme fikrim yoktu. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. O yıllarda erkek arkadaşım olan eşim Türkiye’deydi. Uzun yıllardan beri Amerika’da akademisyen olarak çalışmaktaydı. ‘Benimle Amerika’ya gel. Orayı seversen kalırsın’ dedi. Her şey aniden böyle başladı. Barış akademisyeni olduğum için, insan hakları savunucusu olduğum için zaten daima devletin hedefinde olan bir akademisyendim ben. Yıllardır böyleydi, sadece 2016’dan yılından bahsetmiyorum. Her zaman insan haklarını savunan diğer meslektaşlarım gibi son derece tedirgin bir hayatımız vardı. Dolayısıyla da hepsi bir araya geldi. Darbe girişimi sonrasında da tutuklamalar başlayınca insanlar akın akın kaçmaya başladı. Buraya gelmekteki amacım bir süre kafamı dinlemek ve önümü görmekti. Ben buraya geldikten sonra yoğun olarak tutuklamalar başlayınca her şey değişti. 2016 yılının 8 Ağustos tarihinde Amerika’ya turist olarak geldim. Türkiye’ye dönüş biletimi ise 3 Eylül tarihine aldım. 5 Eylül’de okulun açılmasından iki gün öncesiydi bu. Dönüp okulda görevime devam edeceğimi düşünüyordum. Asla üniversitenin tamamen kapatılacağını düşünmüyordum. Kayyum atarlar, cemaatle ilişkili yönetimi de değiştirirler, okulda da eğitim sürer diye düşünüyordum. Okulların açılmasına bu kadar az bir süre kala öğrencileri mağdur etmezler diye düşünüyordum. Üç hafta sonrasına Türkiye’ye dönüş biletim vardı. Yazlık eşyalarla doldurulmuş küçük bir valizle, parmak arası terliklerle Amerika’ya gelmiştim.”