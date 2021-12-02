Türkiye'deki sığınmacılara 325 milyon euroluk yardım

Nakit yardımı, doğrudan sığınmacıların banka kartlarına yatırılacak.Avrupa Birliği, Türkiye'deki sığınmacılara yardım için 325 milyon euroluk bir yardım paketi daha açıkladı. AB liderler zirvesinde Haziran ayında vaat edilen 3 milyar euroluk paketin bir parçası olan yardımlarla sığınmacıların acil ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, temaslar için bulunduğu Ankara'da yaptığı açıklamada, 325 milyon euroluk meblağın, 1,5 milyonu aşkın sığınmacının gıda, kira, ulaşım, ilaç ve fatura ödemeleri gibi en acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Lenarcic, bu desteğin, korona pandemisinden de ağır etkilenen binlerce aile için can simidi olacağını belirterek "Bu nakit yardımı, en acil neye ihtiyaçları olduğunu kendilerinin belirlemesini sağlarken Türk ekonomisine de katkıda bulunacak" diye konuştu. Sığınmacıları beş yıldır desteklediklerini hatırlatan Lenarcic, "Onları yüzüstü bırakmayacağız" dedi.

Dünyadaki en büyük nakit destek programı

2016'da yürürlüğe giren AB'nin Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) programı çerçevesinde 1,5 milyon sığınmacıya, dağıtılan banka kartları vasıtasıyla her ay nakit yardımı yapılıyor. ESSM, AB tarihindeki en büyük insani yardım programı ve dünyada insani yardımlar için kullanılan en büyük nakit destek programı olarak biliniyor. Bugün açıklanan 325 milyon euroluk yardımla ESSM'nin süresi de 2023 başlarına kadar uzatılmış oldu. 2016 yılında uygulamaya sokulan banka kartı uygulaması, Türkiye'deki sığınmacıların yaklaşık üçte birine nakit desteği sağlıyor.

Türk Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonunun yaptırdığı güncel bir araştırma, sığınmacıların borç yükünün pandemi döneminde ikiye katlandığını ortaya koyuyor. Araştırma, ankete katılanların yarıya yakınının yeterli beslenemediğine de işaret ediyor.

Haziran'da 3 milyar euro vaat edilmişti

AB, Suriye kaynaklı sığınmacı akınının yaşandığı 2015 yılı sonrasında 18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ile Mülteci Mutabakatına imza atmış ve 6 milyar euroluk maddi destek taahhüdünde bulunmuştu. Bu yıl Haziran ayındaki AB zirvesinde de, Türkiye'ye 2021-2024 dönemi için 3 milyar euroluk maddi destek sözü verildi.

2016-2020 yılları arasında AB'nin Türkiye'deki Sığınmacılara Yardım Fonu üzerinden finanse edilen ESSM programı, şu an AB'nin insani yardımlar bütçesinden besleniyor. ESSM programından doğrudan yararlananlar dışında acil yardıma ihtiyacı bulunan 331 bin sığınmacıya da Temmuz 2021'den bu yana diğer uzun vadeli kalkınma projeleri yoluyla nakit yardımı yapılıyor.

DW,AFP/BK,JD

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