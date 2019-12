'Türkiye'deki Sığınmacılara Baskı Ortamı Oluşacak' Tarışması

Türkiye’de Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesince “uluslararası koruma statüsü” başvurusu yapmış yabancılar ile ilgili karar verme yetkisi, merkezi otorite yerine valiliklere devrediliyor. Bu kişilere kanunda belirlenmiş 6 ayda bir geçici kimlik verilmesi yerine İçişleri Bakanlığı’nın “ihtiyaçlara göre” belirleyeceği süreyle kimlik vermesi öngörülüyor. Böylece her ilde valiliklerce ‘uluslararası koruma statüsü’nde sığınma talebinde bulunmuş kişiler ile ilgili birbirinden farklı uygulamalar söz konusu olabilecek.

“Türkiye panik halinde sert önlemler alıyor”

Prof. Dr. Murat Erdoğan, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, teklifteki yasal düzenlemeler ile Türkiye’nin öncelikle “düzensiz göç” ile mücadeleyi amaçladığını dolayısıyla da Afganlar, Iraklılar gibi yabancılara yönelik yeni zorlayıcı tedbirleri gündeme aldığını söyledi. Bu noktada aslında Türkiye’nin sınırlarını korumakta zorladığı ve sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini giderememiş olduğunu işaret eden Erdoğan, 2011 yılında Türkiye’deki düzensiz göçmen sayısı 58 bin iken bugün milyonlarca göçmeden söz edildiğini anımsatarak, “Türkiye'ye günde 2 bin kişi civarında insan giriyorsa bununla ilgili önlem alması gerekiyor. Bunu iki şekilde yaparsanız ya sınırlarınızı korursunuz ama eğer buna pek yapamıyorsanız o zaman ülkede kalmalarını zorlaştıracak önlemler alırsınız. Şu an Türk devleti bu anlamda kendini koruma refleksleri geliştiriyor. Çünkü toplumdaki tepkiler ve kaygılar çok arttı. Ama her türlü yasal düzenleme temel insan haklarına ve anayasaya uygun gerçekleştirmesi lazım. Tabii ki toplumu korumamız lazım ama her şeyden daha değerli olan insan diye unutmamalıyız” dedi.