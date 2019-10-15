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"Türkiye'deki sigorta potansiyelinin yüzde 61'i kullanılmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut: - "Şu anda Türkiye'deki sigorta potansiyelinin yüzde 61'i kullanılmıyor, sadece yüzde 39'u kullanılıyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Şu anda Türkiye'deki sigorta potansiyelinin yüzde 61'i kullanılmıyor, sadece yüzde 39'u kullanılıyor." dedi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında (KATSO) kentteki sigorta acenteleri temsilcileri ile bir araya gelen Korkut, yaptığı konuşmada, görevi devralmalarının ardından bir yıllarını doldurduklarını söyledi.

Sorunlarının olduğunu aktaran Korkut, şunları kaydetti:

"En büyük sorunumuz trafik sigortasıdır. İkinci önemli sorunumuz da satıştan dolayı yaşanan iptaller ve iadelerle ilgili sıkıntılarımız. Biz öncelikle iş yapış modellerimizi gözden geçirmeliyiz. Şu anda Türkiye'deki sigorta potansiyelinin yüzde 61'i kullanılmıyor, sadece yüzde 39'u kullanılıyor. Biz sürekli dolaşıyoruz ve sizin için yaptığımız çalışmalarımızı, sorunlarınız ile ilgili çözüm önerilerimizi aktarıyoruz. Bizim için asıl önemli olan sizlerin yaşadığınız sorunları aktarması. Sorunları birleştirip, ortak aklı oluşturup, sizler adına mücadele ediyoruz."

Son bir yıldır çeşitli sorunlarla mücadele edildiğini vurgulayan Korkut, "Ekonomik ve konjonktürel sorunlar var. Orta Doğu'da bir savaş var ve biz de bunun göbeğindeyiz. Bunlar da doğal olarak ekonomimizi çok yakında etkiliyor. Özellikle döviz kurlarındaki yükseliş, dalgalanmalar otomotiv sektörünü vurdu. Bizde ağırlıklı otomotiv sektöründe trafik sigortasının yüzde 90'ını üreten kişiler olarak ciddi sıkıntı çekiyoruz." dedi.

Trafik sigortasında fiyatlarının sabit olmasından yana olduklarını anlatan Korkut, şöyle devam etti:

"İllegal poliçe satan arkadaşı gördüğünüzde harekete geçin. Çünkü o ayıp ediyor. Hak etmediği halde sizin ekmeğinizi paylaşıyor. Önce biz işimize sahip çıkmalıyız. Kimse gelip, bizim işimize sahip çıkmaz. Önce biz yapmalıyız. Trafikte sabit fiyat istiyoruz. Bütün savaş ve haksız rekabet burada. Sektöre yeni gelen şirketler parayı toplayabilmek ve belli bir güce gelebilmek için trafik sigortasında oyun oynuyorlar. Mesleğinize duyarlı olun, birlikte olun. Türkiye'de 22 milyon araç var. 4 arabadan birinin kaskosu var 3'ünün yok. 2 konuttan birinin DASK'ı yok. 4 konuttan 3'ünün konut sigortası yok. Gerçekten baktığınızda çok ciddi açıklar var. Bunlarla ilgili daha piyasada olun, daha dokunuş mesafesinde olun."

Araç sigortası konusunda çalışmaları bulunduğunu ifade eden Korkut, "Faturamatiklerde poliçe satışı yasaklandı. Eğer gördüğünüz varsa fotoğraflayıp bize gönderin. Bu bir suçtur. Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüştük. Kısa bir süre sonra sigortası bulunmayan araç sahiplerine yazı gidecek. Belirtilen süre bitiminde sigortasını yaptırmayan araç sahibine otomatik ceza gidecek. Yani aracın çevrilmesine gerek kalmadan otomatik ceza gidecek." dedi.

Programa, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez ve sigorta acenteleri katıldı.

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KASTAMONU Levent Korkut sigorta

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