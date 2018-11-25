"Türkiye'deki STK'ler BM'ye akredite olsun"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) Genel Sekreteri Celil Yılmaz, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde statü kazanmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Biz BM'de mücadele verirken yalnızız. Lütfen sesimize kulak verin." dedi. Fransa merkezli ve Avrupa'da BM'ye akredite tek Türk STK'si olan COJEP'in Genel Sekreteri Yılmaz, BM'deki faaliyetleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Geçen aylarda "Daha Adil Bir Dünya İçin Daha Adil Bir Güvenlik Konseyi" başlıklı proje başlattıklarını anımsatan Yılmaz, Afrika Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının BM Cenevre Ofisi nezdindeki temsilcilerini hafta içinde ziyaret ederek projeye ilişkin bilgi verdiklerini söyledi. Yılmaz, temaslarında kısaca "dünya 5'ten büyüktür" diye tanımladıkları projeyi anlattıklarını ifade ederek, "Görüşmeler çok olumlu geçti. Projemiz dünyayı genel olarak ilgilendiren bir proje. Çok uzun vadeli ve zor bir proje olduğunu ifade ettiler ama ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler. Bu da bizi memnun etti." diye konuştu.

- "BM ve uluslararası kuruluşlar sorunları çözmede yetersiz" BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yapısını eleştiren Yılmaz, "Dünyadaki savaşlar, işgaller ve göçlerin çoğu Afrika ve İslam coğrafyasında meydana geliyor. Başta BMGK ve uluslararası kuruluşların bu sorunları çözmekte yetersiz kaldığını kendilerine ilettik." ifadelerini kullandı. BM'nin sadece 5 ülkenin inisiyatifinde kalmasını doğru bulmadıklarını dile getiren Yılmaz, başta İsrail'in yaptığı insan hakları ihlalleri olmak üzere Suriye ve Yemen'de devam eden iç savaşlara ilişkin hazırlanan karar tasarılarının daimi üyelerden birinin veto hakkını kullanması nedeniyle kabul edilmediğini anımsattı. Yılmaz, BMGK daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın dünya nüfusunun yarısını dahi oluşturmadığına işaret ederek, "Bununla ilgili biz de STK ayağı olarak sesimizi yükseltelim istedik." dedi. - "Akreditasyon için her türlü yardıma hazırız" Avrupa'daki İslamofobi, ırkçılık ve ayrımcılıklara karşı ciddi mücadeleler verdiklerini ifade eden Yılmaz, COJEP'in 2007'de BM'ye akredite olduğunu aktardı.