Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Türkiye'de 900 bin civarında Suriyeli çocuk var. Bunların 650 bini eğitime ulaşmış durumda. Bu çocukların eğitim dışında kalması asla kabul edilemez." dedi. Uslu, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonunun başkanlığına seçildiğini belirtti. Komisyonun yürüteceği çalışmalara ilişkin bilgi veren Uslu, göç denilince akla Suriyelilerin geldiğini ancak komisyonun Suriyeliler dışındaki sığınmacılara ilişkin de çalışmalar yapacağını dile getirdi. Uslu, Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli'nin yaşadığını, bunun dışında farklı ülkelerden gelen 500 bin göçmenin bulunduğunu söyledi. Afganistan, Pakistan, Myanmar ve Sahraaltı Afrika'dan Türkiye'ye hem transit geçiş hem de hedef ülke anlamında gelişler yaşandığını anlatan Uslu, bunlarla ilgili de çalışmalar yapacaklarını bildirdi. - "Güneşe doğru göç var" Türkiye'de ikamet izniyle kalan göçmenlerin de bulunduğuna değinen Uslu, şöyle konuştu:

"Bunların sayısı son yıllarda oldukça yüksek miktara ulaştı. Türkiye'de ikamet izniyle kalan 600 bin civarında göçmen var. Bunların 200 bini Avrupa ülkelerinden gelmiş durumda. Akdeniz'e, Ege'ye, belli noktalara göç ediyorlar. Güneşe doğru göç var. Bunlara 'güneşe doğru göç eden göçmenler' diyoruz. Türkiye'ye dinlenmek, sanat, spor amacıyla gelen göçmenler var. 120 bin civarında öğrenci var. Bunların konumları, Türkiye'ye entegrasyonları konusunda çalışma yapacağız. Bir de transit ülke olmamızdan kaynaklanan düzensiz göçmenlerle ilgili konu var. Komisyonumuz, düzensiz göçmenlerin geliş noktaları, yaşadıkları süreçler ve düzensiz göçün kontrol edilmesiyle ilgili de çalışma yapacak." Türkiye'de "muhacirlere ensar olma" politikasının uygulandığını ifade eden Uslu, "Biz böyle bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu politikamızı sürdüreceğiz. Zaman zaman Türkiye'de bizim bu sevgi dilimize karşılık nefret dilini kullanan siyasetçilerin olduğunu görüyoruz. Bu, ne medeniyetimize ne de bizim insana bakışımıza yakışır." dedi.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ilişkin zaman zaman dile getirilen iddialara yanıt veren Uslu, Suriyelilerin istediği üniversiteye girebildiği, tamamına burs verildiği, TOKİ'den sosyal konut aldığı, ÖTV, MTV gibi vergileri ödemediği iddialarının doğru olmadığını vurguladı. Uslu, "Suriyelilerin seçimlerde oy kullandığı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, "Geçen seçim öncesinde de çok kullanıldı, yerel seçimler öncesi de çok kullanılacak. Bunu söyleyenler iyi niyetli değil. Kanunlar açık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan hiç kimse Türkiye'de oy kullanamaz. Bu kadar net." diye konuştu. - İstisnai vatandaşlık "Suriyeliler'in çok suç işlediği" iddiasını "efsane" olarak nitelendiren Uslu, Suriyelilerin toplumun yüzde 5'ini oluşturmasına rağmen 2014-2017 arasındaki suçların yüzde 1,30'unu işlediğini belirtti. Atay Uslu, Suriyelilerin karıştığı suçların büyük kısmının kendi aralarındaki çekişmelerden kaynaklandığına işaret etti. "3,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verilecek. Türkiye'de 5 yıldır kalanlar vatandaş olacak." iddiasının gerçek olmadığını bildiren Uslu, şunları söyledi:

"Suriyeliler 5 yıl değil 25 yıl da Türkiye'de kalsalar geçici koruma statüsünde kaldıkları için Türk vatandaşlığına başvuru hakkı elde edemezler. Suriyelilerin Türk vatandaşı olmasının tek yolu istisnai vatandaşlık yöntemidir. İstisnai vatandaşlık yöntemi yalnızca Suriyelilere değil tüm yabancılara uygulanan bir yöntemdir. Ekonomik, entelektüel veya akademik birikimi olan Suriyeliler başvurur ve hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığımız tarafından kabulü durumunda istisnai şekilde vatandaş yapılabilir. Bu şekilde şu ana kadar 50 bin civarında Suriyeli vatandaş yapılmıştır. Vatandaşlık da aile olarak veriliyor." Türkiye'nin sığınmacı, mülteci ve göç sürecini dünyaya örnek şekilde yürüttüğünün altını çizen Uslu, "Bunun yegane sebebi Türk milletinin ortaya koyduğu insanlık, merhamet ve misafirlik duygusudur. Avrupa'da bu duygu olmadığı için Avrupa bugün bu süreci yürütemiyor." ifadesini kullandı. - Suriyeli çocukların eğitimi Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Uslu, Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitime erişimiyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu: