HABER

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 14:49 | Son Güncelleme

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan: - "Keşke Suriyeli sığınmacıları şehirlere salmak yerine kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacak bir destekte bulunabilseydik"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Keşke Suriyeli sığınmacıları şehirlere salmak yerine kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacak bir destekte bulunabilseydik." dedi.

Erozan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TürkAkım Projesi'nin deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törenle ilgili eleştiride bulundu.

Projenin yalnızca Rus tarafı açısından bir başarı olarak görülebileceğini belirten Erozan, Rusya'nın bu projeyle yeni doğalgaz müşterilerine erişme yeteneği kazandığını söyledi.

Türkiye'ye gelecek iki borudan birinden ilave olarak alınacak 15 milyar metreküplük doğalgazın Türkiye'yi Rusya'ya daha ne kadar oranda bağımlı kıldığı konusuna kimsenin değinmediğini ifade eden Erozan, "Hangi ülke olursa olsun bağımlılıktan kurtulmak önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bir an evvel devreye sokulması beklentimizdir." diye konuştu.

Erozan, Suriyeli sığınmacıların artık ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

Almanya'da sokaklardaki bir ilanda, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri karşılığında yapılan sosyal yardımlara 12 ay süreyle ülkelerinde devam edileceğinin belirtildiğini anlatan Erozan, "Türkiye olarak biz, barınma merkezlerini kapatıp bu insanları şehirlere saldık. Keşke Suriyeli sığınmacıları şehirlere salmak yerine kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacak bir destekte bulunabilseydik. Bunun sıkıntıları başka meselelerle gündeme gelecektir." ifadelerini kullandı.

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyorEvinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
Bakan Soylu, sınır güvenliği toplantısına katıldıBakan Soylu, sınır güvenliği toplantısına katıldı
İnce: Eğilim yoklaması olursa İstanbul'da yarışa gireceğimİnce: Eğilim yoklaması olursa İstanbul'da yarışa gireceğim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan Rusya Federasyonu Suriyeli sığınmacılar TBMM TürkAkım projesi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan vize muafiyeti hakkında önemli açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan vize muafiyeti hakkında önemli açıklama

Tarih bile verdi! 'Erdoğan Demirtaş'ı tahliye ettirebilir'

Tarih bile verdi! 'Erdoğan Demirtaş'ı tahliye ettirebilir'

Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce, İstanbul için adaylık şartını açıkladı

Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce, İstanbul için adaylık şartını açıkladı

Mehmet Metiner'den dikkat çeken uyarılar

Mehmet Metiner'den dikkat çeken uyarılar

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.