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Türkiye'deki Suriyeli Türkmen öğrencilere ülkelerinde mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 20:16 | Son Güncelleme

Suriye Türkmen Meclisi, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitimlerini tamamlayan 50 Türkmen için Suriye'de mezuniyet töreni düzenledi

ÇOBANBEY (AA) - Suriye Türkmen Meclisi, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden bu yıl mezun 50 Suriyeli Türkmen için ülkelerinde mezuniyet töreni düzenledi.

Suriye Türkmen Meclisi, Türkiye üniversitelerindeki eğitimlerini tamamlayan 50 Türkmen için Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Çobanbey beldesinde mezuniyet töreni gerçekleştirdi.

Şehit Musa Özalkan Kültür Evi'nde düzenlenen ve "Vatan için Gençlik" adı verilen mezuniyet törenine, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, bölgenin yerel yöneticileri ve bölge halkından çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Cuma, "Sizler Suriye'nin ve Suriye Türkmenlerinin geleceğisiniz, aydınlık yarınlarımızın mimarı sizler olacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle çok güzel okullardan çok güzel derecelerle mezun oldunuz ve şimdi vatanınıza döndünüz. İnşallah ilerleyen dönemlerde sancağı bizlerden teslim alacak ve daha ileriye taşıyacaksınız. Bundan şüphem yok." dedi.

Tören, fotoğraf çekimi ve öğrencilere hediye takdiminin ardından sona erdi.

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