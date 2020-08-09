Türkiye’deki Suriyeli Türkmenler de Vatandaşlık İstiyor

Suriye Türkmen Gençlik Topluluğu, Fatih Topluluğu, Suriye Süleyman Şah Derneği ve Türkmen Düşünce Hareketi üyelerinin ortak basın açıklamasında, “Lütfen sesimize kulak verin Sayın Cumhurbaşkanım. Biz Suriye Türkmenleri olarak bu haktan yararlanmak istiyoruz. İstanbul’da, İzmir’de ve Konya’da olmak üzere bütün illerdeki yaklaşık 1 milyon Suriyeli Türkmen bu vatandaşlık hakkından yararlanmak istiyor’’ denildi.

Gruplar adına basın açıklamasını yapan Fatih topluluğu Gaziantep Temsilcisi Abdülkerim Çavuş, şu sözleri kullandı;

“Sayın Cumhurbaşkanım, bizler Suriye Türkmenleri olarak, ülkemizde meydana gelen savaştan dolayı anavatanımız Türkiye'ye sığındık, sağ olsun anavatanımız ve yüce Türk milleti bizlere kucak açtı yaramıza merhem oldu, ekmeğini bizlerle paylaştı. Misafirperverlikten dolayı yüce Türk halkına ve anavatanımıza minnettarız. Bizler burada aç ve açıkta kalmadık bu topraklarda ürettik ve anavatanımızın kalkınması için el birliği ile çabaladık. Kurtuluş mücadelesinde dedelerimiz Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da nasıl canlarını feda ettiyse, biz torunları da Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda ve Barış Pınarında Mehmetçiklerimizle birlikte en ön saflarda Türkiye’mize gelecek tehditlere göğüs gerdik. Gerekirse tüm cephelerde Türkiye’miz için can vermeye hazırız.’’

“Lütfen sesimize kulak verin’’

“Sayın cumhurbaşkanım 2 gün önce Lübnan'daki patlamayla ilgili Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasını duyduk. Sayın bakanımızın ‘Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türkler’in ve Türkmenler’in yanındayız. 'Ben Türk'üm, Türkmen'im' deyip de vatandaşlığı olmayan ve vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır’ diye konuşmasını sevinçle izledik. Bu kapsamda Osmanlı’nın Suriye'den çekilmesiyle 100 yıl orada yetim kalan Suriye Türkmenleri bugün anavatanının kucağında şanlı Türk bayrağının altında Türk vatandaşı olmayı canı gönülden arzuluyor. Bizler burada iyi bir eğitim alarak bu topraklara faydalı bireyler olma umuduyla yaşıyoruz. Lütfen sesimize kulak verin Sayın Cumhurbaşkanım. Biz Suriye Türkmenleri olarak bu haktan yararlanmak istiyoruz. İstanbul’da, İzmir’de ve Konya’da olmak üzere bütün illerdeki yaklaşık 1 milyon Suriyeli Türkmen bu vatandaşlık hakkından yararlanmak istiyor. Son olarak Bizler bu basın toplantısını düzenleyen Suriye Türkmen Gençlik Topluluğu, Fatih Topluluğu, Suriye Süleyman Şah Derneği, Türkmen Düşünce Hareketi üyeleri ve tüm Türkmen halkı adına bizleri bağrına basan yüce Türk milletine ve yüce devletimize sonsuz şükranlarımızı sunarız.’’

