Türkiye'deki Suriyeliler

"Türkiye'nin 38 milyar dolar gibi bir parayı Suriyeli sığınmacılar için harcaması ve bu harcamaların devam etmesi Türk ekonomisi için kaldırılabilir olmaktan çıkmıştır. Hal böyleyken bayram vesilesiyle bir çok Suriyeli sığınmacının ülkelerine gittiklerini ve dünden itibaren de Türkiye'ye dönmeye başladıklarını görüyoruz. Avrupa'ya giden Suriyeli sığınmacılar, Suriye'ye tatil için gittikleri zaman tekrar Avrupa'da sığındıkları ülkeye kabul edilmiyorlar doğrusu da budur. Eğer bir ülkeden savaş nedeniyle kaçıyor ve tatil yapmaya o ülkeye gidebiliyorsanız, bunun anlamı o ülkede kalma şartlarınızın ortaya çıkmış olduğudur."

Yaklaşık 4 milyon Suriyelinin Türkiye'de yaşadığını, önlem alınmaması durumunda bu rakamın 2040 yılında 7,5 milyona çıkacağını ileri süren Özdağ, bu durumun Türk ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Özdağ, şu görüşleri dile getirdi:

Özdağ, partisinin Kilis il teşkilatı üyelerinin de katılımıyla Öncüpınar Sınır Kapısı önünde yaptığı basın açıklamasında, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yaptığını hatırlattı.

İYİ Parti olarak sığınmacılara Türkiye'de vatandaşlık değil Suriye'de bir vatan vermek gerektiği fikrinde olduklarını aktaran Özdağ, Suriye'ye barışın gelmesi için hızla çalışılması gerektiğine ve Suriyeli sığınmacıların da ülkelerine dönmeleri gerektiğine inandıklarını söyledi. Özdağ, bunun ilk adımının da bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşüne izin verilmemesi olduğunu anlattı.

Özdağ, eğer İdlib'de Suriye ordusu üç ana cephe üzerinden bir saldırıya girişirse bunun doğal sonucunun Türkiye'ye doğru başlayacak yeni ve büyük bir göç dalgası olacağını ifade etti.

