HABER

Türkiye'deki Suriyeliler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ: -"Avrupa'ya giden Suriyeli sığınmacılar, Suriye'ye tatil için gittikleri zaman tekrar Avrupa'da sığındıkları ülkeye kabul edilmiyorlar, doğrusu da budur"

KİLİS (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Avrupa'ya giden Suriyeli sığınmacılar, Suriye'ye tatil için gittikleri zaman tekrar Avrupa'da sığındıkları ülkeye kabul edilmiyorlar, doğrusu da budur" dedi.

Özdağ, partisinin Kilis il teşkilatı üyelerinin de katılımıyla Öncüpınar Sınır Kapısı önünde yaptığı basın açıklamasında, Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yaptığını hatırlattı.

Yaklaşık 4 milyon Suriyelinin Türkiye'de yaşadığını, önlem alınmaması durumunda bu rakamın 2040 yılında 7,5 milyona çıkacağını ileri süren Özdağ, bu durumun Türk ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Özdağ, şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye'nin 38 milyar dolar gibi bir parayı Suriyeli sığınmacılar için harcaması ve bu harcamaların devam etmesi Türk ekonomisi için kaldırılabilir olmaktan çıkmıştır. Hal böyleyken bayram vesilesiyle bir çok Suriyeli sığınmacının ülkelerine gittiklerini ve dünden itibaren de Türkiye'ye dönmeye başladıklarını görüyoruz. Avrupa'ya giden Suriyeli sığınmacılar, Suriye'ye tatil için gittikleri zaman tekrar Avrupa'da sığındıkları ülkeye kabul edilmiyorlar doğrusu da budur. Eğer bir ülkeden savaş nedeniyle kaçıyor ve tatil yapmaya o ülkeye gidebiliyorsanız, bunun anlamı o ülkede kalma şartlarınızın ortaya çıkmış olduğudur."

İYİ Parti olarak sığınmacılara Türkiye'de vatandaşlık değil Suriye'de bir vatan vermek gerektiği fikrinde olduklarını aktaran Özdağ, Suriye'ye barışın gelmesi için hızla çalışılması gerektiğine ve Suriyeli sığınmacıların da ülkelerine dönmeleri gerektiğine inandıklarını söyledi. Özdağ, bunun ilk adımının da bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşüne izin verilmemesi olduğunu anlattı.

Özdağ, eğer İdlib'de Suriye ordusu üç ana cephe üzerinden bir saldırıya girişirse bunun doğal sonucunun Türkiye'ye doğru başlayacak yeni ve büyük bir göç dalgası olacağını ifade etti.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Aydın'ın lüks yaşamından yeni görüntülerÇiftlik Bank'ın firari CEO'su Aydın'ın lüks yaşamından yeni görüntüler
Pegasus'tan Özdemir Kaptan göklere veda ettiPegasus'tan Özdemir Kaptan göklere veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ Kilis il teşkilatı Türkiye yaklaşık 4 milyon Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Trafikte skandal! Böyle görüntülendi

Trafikte skandal! Böyle görüntülendi

300 bin TL ödülle aranan 'Adıl' teslim oldu

300 bin TL ödülle aranan 'Adıl' teslim oldu

CHP'den 'şarbon' açıklaması

CHP'den 'şarbon' açıklaması

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.