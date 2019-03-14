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"Türkiye'deki Suriyeliler için 1,5 milyar avroyu aktaracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1,5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim" - "AB, 2019'da Suriye'deki kriz için 560 milyon avro taahhüt ediyor. Aynı miktarı 2020 ve 2021'de de aktarmayı amaçlıyoruz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1,5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim." dedi.

Brüksel'de AB ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının açılışında konuşan Mogherini, Suriye'de çözümün askeri değil siyasi olduğunun altını çizdi.

BM öncülüğünde Cenevre görüşmelerinin müzakere edilmiş siyasi bir çözüm bulunması için önem taşıdığına dikkati çeken Mogherini, aynı zamanda ateşkeslerin de siyasi bir çerçeveyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Mogherini, Avrupa tarihinin de gösterdiği gibi adaletin uzlaşı sağlanmadan gerçekleşemeyeceğini dile getirerek, Suriye'de aynı zamanda toplumsal yapının da yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşleri için güvenli yollar oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Mogherini, yıllardır Suriyelilere ev sahipliği yapan Türk, Lübnan ve Ürdün hükümetlerine ve halklarına teşekkür etti.

- "Türkiye'ye 1,5 milyar avro aktarılacak"

Mogherini, "AB, 2019'da Suriye'deki kriz için 560 milyon avro taahhüt ediyor. Aynı miktarı 2020 ve 2021'de de aktarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

AB'nin taahhütlerini yerine getirme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Mogherini, "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar avronun 1,5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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