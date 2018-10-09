Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşına tahliye yok

’nın tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Terör örgütüne üyelikle suçlanan Patrick K.’nın bir sonraki duruşması 26 Ekim'de yapılacak.Türkiye’de Mart ayında "terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla tutuklanan Alman vatandaşı Patrick K.'nın tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.

Patrick K.’nın avukatı Hüseyin Bilgi'nin Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, Şırnak'taki mahkeme hakkındaki suçlamalar ağır olduğu gerekçesiyle Patrick K.’nın tahliyesini reddetti.

Anadolu Ajansı, 29 yaşındaki Alman vatandaşının 14 Mart'ta Şırnak’ın Silopi ilçesinde askeri yasak bölgede gözaltına alındığını duyurmuştu. Savcılık, Patrick K.’yı PKK’nın Suriye'deki uzantısı olarak görülen YPG'ye üye olmak ve askeri yasak bölgeye girmekle suçluyor. Her iki suç için toplam 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Türk basınında çıkan haberlerde, Patrick K.'nın eski bir Alman askeri olduğu ve Suriye'de YPG'ye katılmak istediği öne sürülmüş, K.'nın hakkındaki suçlamaları kabul ettiği iddia edilmişti.