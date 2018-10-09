HABER

Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşına tahliye yok

09.10.2018 03:23 | Son Güncelleme

Türkiye’de Mart ayında tutuklanan Alman vatandaşı Patrick K.

Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşına tahliye yok

’nın tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Terör örgütüne üyelikle suçlanan Patrick K.’nın bir sonraki duruşması 26 Ekim'de yapılacak.Türkiye’de Mart ayında "terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla tutuklanan Alman vatandaşı Patrick K.'nın tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.

Patrick K.’nın avukatı Hüseyin Bilgi'nin Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, Şırnak'taki mahkeme hakkındaki suçlamalar ağır olduğu gerekçesiyle Patrick K.’nın tahliyesini reddetti.

Anadolu Ajansı, 29 yaşındaki Alman vatandaşının 14 Mart'ta Şırnak’ın Silopi ilçesinde askeri yasak bölgede gözaltına alındığını duyurmuştu. Savcılık, Patrick K.’yı PKK’nın Suriye'deki uzantısı olarak görülen YPG'ye üye olmak ve askeri yasak bölgeye girmekle suçluyor. Her iki suç için toplam 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Türk basınında çıkan haberlerde, Patrick K.'nın eski bir Alman askeri olduğu ve Suriye'de YPG'ye katılmak istediği öne sürülmüş, K.'nın hakkındaki suçlamaları kabul ettiği iddia edilmişti.

Almanya’nın Gießen kentinde yaşayan Patrick K.'nın ailesi ise oğullarının Türkiye’ye doğa yürüyüşü yapmak üzere gittiğini savunuyor.

Bir sonraki duruşma ay sonunda

K.’nın avukatı Bilgi, mahkemeye bazı talepler sunduklarını, özellikle iddianamede adı geçen şahısların daha iyi mercek altına alınmasını istediklerini belirtti. Bilgi, K.’nın bir sonraki duruşmasının 26 Ekim’de yapılacağını söyledi.

Elazığ’da cezaevinde bulunan K., duruşmaya video konferans aracılığıyla katıldı.

K.’nın annesi Claudia S., dpa’ya yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının ardından "pek de iyi olmadığını” dile getirdi. Ekonomik nedenler yüzünden Türkiye’ye gidemediğini belirten Claudia S., Patrick K. ile son olarak Pazartesi günü telefonda konuştuğunu, oğlunun "çok gergin” olduğunu aktardı. Oğlunun artık eve dönmek istediğini kaydeden Claudia S., kendisinin “sinirsel olarak çok yıprandığını” söyledi.

dpa: Altı Alman vatandaşı tutuklu

Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklanan Alman vatandaşlarının durumu Ankara ile Berlin arasında gerginliğe yol açıyor. Gazeteciler Deniz Yücel ve Meşale Tolu ile insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in tahliye edilmeleri iki ülke arasındaki gerginliğin azalmasını sağlamıştı. Ancak Almanya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, hâlen beş Alman vatandaşı Türkiye'de "siyasi nedenlerle” tutuklu bulunuyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yanı sıra Başbakan Angela Merkel de geçen hafta Berlin'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temaslarında bu vakaların çözüme kavuşturulmasını talep etmişti.

Alman ajansı dpa'ya göre ise Braunschweig'de yaşayan ve Ağustos ayının sonunda cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin M. ile birlikte bu sayı altıya çıktı.

Hüseyin M.'nin kardeşi Deniz M. Braunschweiger Zeitung gazetesine konuştu. Deniz M., gazeteye yaptığı açıklamada, "iddianameyi okuduğunu ve kardeşinin Erdoğan'a hiçbir hakarette bulunmadığını” savundu.

Tutuklu Alman vatandaşlarından Hamburglu Dennis E. terör propagandası yapmak suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor. Köln'de yaşayan ve Haziran ayının sonunda tutuklanan Hozan Cane PKK'ya üyelikle suçlanıyor. Yine Köln'den Adil Demirci, Markist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) üye olmak suçlamasıyla cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Enver Altaylı ise bir yılı aşkın süredir hakkında iddianame olmaksızın cezaevinde tutuluyor. 73 yaşındaki Altaylı, Gülen yapılanmasına destek vermekle suçlanıyor.

dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...
Amerika’nın Sesi 15 Çalışanını Görevden AldıAmerika’nın Sesi 15 Çalışanını Görevden Aldı
İsrail Askerleri Gazze’de İki Filistinli Göstericiyi Öldürdüİsrail Askerleri Gazze’de İki Filistinli Göstericiyi Öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

İlginizi Çekebilir

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.