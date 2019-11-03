"Türkiye'deki üniversiteler artık dünya standartlarıyla yarışıyor"

Türkiye'deki 207 üniversitede 170 binden fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Sözen, "Ülkemizdeki üniversiteler her geçen gün giderek gelişiyorlar ve uluslararası olma yolunda çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Özellikle Erasmus programları yaygınlaştı. Aynı zamanda uluslararası diğer üniversitelerle de çok yakın iş birlikleri ve protokoller gerçekleştiriliyor. Biz üniversite olarak Asya ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini de çok önemsiyoruz." diye konuştu.

"Özellikle Sanayi Bakanlığının, TÜBİTAK'ın ve illerdeki kalkınma ajanslarının desteklemiş olduğu projelerle, üniversiteler hayatın içinde projeler üretiyorlar, bunları uzun soluklu projeler olarak uyguluyorlar. Öğrencilerle, akademisyenlerle beraber gelişen ve ilerleyen bir süreç var. Bu süreçler de üniversitelerin yapısal dönüşümünü hızlandırıyor."

- "Staj yaptıkları yerde çalışmaya başlıyorlar"

Sözen, Türkiye'deki üniversitelerin artık dünya standartlarıyla ve birbirleriyle yarıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda kurulup gelişen teknopark ve cyberparklar da hem akademisyenlerin hem öğrencilerin şirket kurarak tecrübelerini arttırmalarına vesile oluyor. Örneğin bizim üniversitemizde uyguladığımız bir programda öğrencilerimiz üç buçuk aya yakın staj yapıyorlar ve staj yaptıkları yerde çalışmaya başlıyorlar. Türkiye çapında bazı üniversitelerde uygulanan bu önemli program gençlerin istihdamına yüzde yüz katkıda bulunan bir sistem."

Türkiye'den alınan diplomaların uluslararası alanda geçerliliği olduğunu anımsatan Sözen, "Türkiye'de artık üniversitelere sadece eğitim, öğretim olarak bakılmıyor. Üniversitelerde kalite yönetim sistemine de geçildi. Her üniversite kendi içinde bu kalite yönetim sistemini kurmaya çalışıyor, bu çok önemli. Bunun karşılığında ISO 9001 belgesi alınıyor. Bu da üniversiteleri kurumsal anlamda çok daha etkili hale getiriyor." ifadelerini kullandı.