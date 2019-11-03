HABER

"Türkiye'deki üniversiteler artık dünya standartlarıyla yarışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 18:33 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen: - "Ülkemizdeki üniversiteler her geçen gün giderek gelişiyorlar ve uluslararası olma yolunda çok büyük çalışmalar yapıyorlar" - "Türkiye'deki üniversiteler artık dünya standartlarıyla ve birbirleriyle yarışıyorlar"

KÖLN (AA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Türkiye'deki üniversitelerin son dönemde hızlı dönüşüm yaşadığını belirterek, "Türkiye'deki üniversiteler artık dünya standartlarıyla ve birbirleriyle yarışıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi de olan Sözen, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Türkiye'deki üniversitelerin tanıtım fuarında, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye'deki 207 üniversitede 170 binden fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Sözen, "Ülkemizdeki üniversiteler her geçen gün giderek gelişiyorlar ve uluslararası olma yolunda çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Özellikle Erasmus programları yaygınlaştı. Aynı zamanda uluslararası diğer üniversitelerle de çok yakın iş birlikleri ve protokoller gerçekleştiriliyor. Biz üniversite olarak Asya ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini de çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de üniversitelerin son dönemde yaşadıkları hızlı dönüşümün devam ettiğine dikkati çeken Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Sanayi Bakanlığının, TÜBİTAK'ın ve illerdeki kalkınma ajanslarının desteklemiş olduğu projelerle, üniversiteler hayatın içinde projeler üretiyorlar, bunları uzun soluklu projeler olarak uyguluyorlar. Öğrencilerle, akademisyenlerle beraber gelişen ve ilerleyen bir süreç var. Bu süreçler de üniversitelerin yapısal dönüşümünü hızlandırıyor."

- "Staj yaptıkları yerde çalışmaya başlıyorlar"

Sözen, Türkiye'deki üniversitelerin artık dünya standartlarıyla ve birbirleriyle yarıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda kurulup gelişen teknopark ve cyberparklar da hem akademisyenlerin hem öğrencilerin şirket kurarak tecrübelerini arttırmalarına vesile oluyor. Örneğin bizim üniversitemizde uyguladığımız bir programda öğrencilerimiz üç buçuk aya yakın staj yapıyorlar ve staj yaptıkları yerde çalışmaya başlıyorlar. Türkiye çapında bazı üniversitelerde uygulanan bu önemli program gençlerin istihdamına yüzde yüz katkıda bulunan bir sistem."

Türkiye'den alınan diplomaların uluslararası alanda geçerliliği olduğunu anımsatan Sözen, "Türkiye'de artık üniversitelere sadece eğitim, öğretim olarak bakılmıyor. Üniversitelerde kalite yönetim sistemine de geçildi. Her üniversite kendi içinde bu kalite yönetim sistemini kurmaya çalışıyor, bu çok önemli. Bunun karşılığında ISO 9001 belgesi alınıyor. Bu da üniversiteleri kurumsal anlamda çok daha etkili hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

- "Rekabetimizi uluslararası alanda yapmaya çalışıyoruz"

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye geldiğinde kültürel yoksunluk yaşamadığına işaret eden Sözen, şunları kaydetti:

"Çünkü uluslararası anlamda özellikle kütüphaneler, şehrin imkanları, kültürlerarasılığı destekleyen yapılara kavuştu. Öğrencilerin daha demokratik, çok kültürlülüğe açık yaşam alanlarına sahip olması açısından da Türkiye'deki üniversiteler Avrupa'daki üniversitelerle yarışır durumda. Rekabetimizi artık uluslararası alanda yapmaya çalışıyoruz. Singapur'daki, Amerika'daki üniversitede ne yapıldığını gözlemliyoruz ve artık onlarla yarışıyoruz."

Sözen, Avrupa'dan Türkiye'ye eğitim için gelen öğrenci sayısında son yıllarda artış olduğuna değinerek, bu artışın ileriki yıllarda da sürmesini beklediğini vurguladı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandıElazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı
Otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı: 11 yaralıOtomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı: 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen Türkiye'deki üniversiteler

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

MSB'den o iddiaya yanıt!

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Böyle görüntülendi! ABD askerlerinden devriye

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Son dakika: Kars'ta çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta sıcak çatışma! Etkisiz hale getirildiler

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın

Korkutan yangın! En çok ziyaret edilen yerlerdendi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.