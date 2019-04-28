"Türkiye'deki üniversitelere ilgi artıyor"

KÖLN (AA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edibe Sözen, son yıllarda Avrupa toplumlarından Türkiye'ye gelen öğrenci sayısında artış olduğunu söyledi.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Türkiye'deki üniversitelerin tanıtım fuarına katılan Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanların, diplomalarının tanınıyor olması ve dünyanın birçok ülkesinde iş bulabilmesi nedeniyle Türkiye'deki üniversitelere ilginin arttığını belirtti.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Sözen, Türkiye'de üniversite sayısının 206'ya ulaştığına dikkati çekti.

Sözen, "Üniversitelerimiz yeni bir yaklaşımla, 'girişimci ve yenilikçi' olma yolunda, teknoloji üreten, araştırma ve geliştirme birimleri olan üniversiteler. Hem bilim ve teknolojide ilerlemeyi hem de beşeri bilimlerde gelişme sağlayan bir anlayışımız var. Biz buna 'yeni üniversite anlayışımız' diyebiliriz." diye konuştu.

Bilgi toplumunda üretilen bilginin önemine değinen Sözen, "Üç buçuk milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'dan üniversitelerimize gelen gençler çok rahat ettiklerini söylüyorlar. Eleştirel düşünme biçimlerini çok iyi geliştirebiliyorlar, daha özgür olduklarını bizlere iletiyorlar." dedi.