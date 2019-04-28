HABER

"Türkiye'deki üniversitelere ilgi artıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 22:04 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Edibe Sözen: - "Avrupa'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi görmek için gelen gençlerin oranında son yıllarda bir artış var" - "Hem yeni kurulan vakıf üniversiteleri hem de kendilerini geliştiren devlet üniversiteleri hükümet politikaları ile kalkınma ve proje bazlı destekleniyor"

KÖLN (AA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edibe Sözen, son yıllarda Avrupa toplumlarından Türkiye'ye gelen öğrenci sayısında artış olduğunu söyledi.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Türkiye'deki üniversitelerin tanıtım fuarına katılan Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanların, diplomalarının tanınıyor olması ve dünyanın birçok ülkesinde iş bulabilmesi nedeniyle Türkiye'deki üniversitelere ilginin arttığını belirtti.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Sözen, Türkiye'de üniversite sayısının 206'ya ulaştığına dikkati çekti.

Sözen, "Üniversitelerimiz yeni bir yaklaşımla, 'girişimci ve yenilikçi' olma yolunda, teknoloji üreten, araştırma ve geliştirme birimleri olan üniversiteler. Hem bilim ve teknolojide ilerlemeyi hem de beşeri bilimlerde gelişme sağlayan bir anlayışımız var. Biz buna 'yeni üniversite anlayışımız' diyebiliriz." diye konuştu.

Bilgi toplumunda üretilen bilginin önemine değinen Sözen, "Üç buçuk milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'dan üniversitelerimize gelen gençler çok rahat ettiklerini söylüyorlar. Eleştirel düşünme biçimlerini çok iyi geliştirebiliyorlar, daha özgür olduklarını bizlere iletiyorlar." dedi.

Prof. Dr. Sözen, şunları kaydetti:

"Bize özellikle Avrupa toplumlarından gelen öğrenciler orta ve lise eğitimleri dönemlerinde kamusal alanlarda ciddi bir sosyal ayrımcılığa ve ayrılıkçı bir dile maruz kaldıklarını ifade ediyorlar. Doğrudan kendileri olmasa bile aile fertlerinin bu konudan muzdarip olduğunu ifade ediyorlar. Bu anlamda Türkiye'ye geldiklerinde gerek aileleri gerek öğrenciler ziyadesiyle huzurlu. Avrupa toplumlarında üniversite imkanları olsa da böyle bir 'sosyal ayrımcılık' onları gerçekten rencide ediyor."

Türkiye'deki üniversitelerin uluslararasılaşmasının olgunlaşma noktasına geldigini belirten Sözen, "Avrupa'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi görmek için gelen gençlerin oranında son yıllarda bir artış var. Hem yeni kurulan vakıf üniversiteleri hem de kendilerini geliştiren devlet üniversiteleri hükümet politikaları ile kalkınma ve proje bazlı destekleniyor. Yani artık üniversiteler yalnız değil." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin alanlarını giderek çeşitlendirdiklerine değinen Sözen, "Avrupalı Türk gençler, Türkiye üniversitelerini de tercih listesine alabiliyorlar. Son yıllarda, Avrupa toplumlarından gelen öğrenci sayısında gerçekten artış var." ifadelerini kullandı.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
GÜNCELLEME - Amasya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandıGÜNCELLEME - Amasya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok(Geniş Haber)Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok(Geniş Haber)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Türkiye'deki üniversiteler

En Çok Okunan Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı

Marmaray'da feci olay! Üzerine çıktı ve...

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Ailelerin evlerine dönmelerinde sakınca yok

Esenyurt'ta son durum! Belediye Başkanı Bozkurt'tan açıklama

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı

Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.