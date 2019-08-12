Türkiye'deki Uygurlarda sınır dışı endişesi

Türkiye'de oturma ve çalışma izni olan ve otomobil parçaları üreten bir fabrika işlettiği belirtilen Xianmixiding, AFP'nin mahkeme kayıtlarında yaptığı araştırmaya göre Çin'de terör örgütü olarak kabul edilen, "Uygur Ulusal Hareketi" adlı bir grubun ana finansörlerinden biri olmakla suçlanıyor. 30 Mayıs'ta gözaltına alındığını ve iki ayı aşkın süredir Pehlivanköy'deki Geri Gönderme Merkezi'nde tutulduğunu belirten Aihemaiti Xianmixiding ise, AFP muhabiri ile yaptığı telefon görüşmesinde böyle bir örgütün varlığından dahi haberdar olmadığını dile getirdi.

Tacikistan üzerinden sınır dışı endişesi

Çin'deki akrabalarının, kendisinin iadesi için gerekli evrakı imzalamaya zorlandığını belirten Xianmixiding, Çin'in bu şekilde iade için Türkiye'ye baskı yaptığını savundu. "Çin'in bunu yapabilecek gücü olduğu için endişeliyim. Türkiye'den Tacikistan'a, oradan da Çin'e sınır dışı edilen Uygurlar olduğunu duydum" diyen Xianmixiding, aynı durumun kendi başına gelmesinden korktuğunu ifade etti.

Aihemaiti Xianmixiding'in eşi de, kocasının neden normal bir cezaevinde değil de bir Geri Gönderme Merkezi'nde tutulduğunun bir açıklaması olmadığını belirtti. 25 yaşındaki Ekide Xianmixiding eşi hakkında, "O çok çalışkan biri. Biz kendimizi zor duruma sokabilecek her şeyden kaçındık. Onun için en önemli şey, çocuklarının geleceğini güvence altına almaktı" diye konuştu.

Zinnetgül Tursun nerede?

Geçtiğimiz Temmuz ayında özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran, Zinnetgül Tursun'un sınır dışı edildiğine dair haberlerin ardından birbiri ile çelişkili açıklamalar gelmişti. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Zinnetgül Tursun'un, süresiz oturum için gerekli şartları taşımadığından bu isteğinin reddedildiğini ancak Tursun'un çocukları ile birlikte Türkiye'de özgür bir biçimde yaşamaya devam ettiğini bildirmiş, ancak Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Euronews'e yaptığı açıklamada 30 yaşındaki Tursun'un 27 Haziran'da Türkiye'den Tacikistan'a, oradan da Çin'e teslim edildiğini ve şu an cezaevinde olduğunu, çocukların da anneanneye teslim edildiğini iddia etmişti.