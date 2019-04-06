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Türkiye'deki yabancı öğrenciler Çorum'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin kültürlerini tanıtması amacıyla Çorum'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi - UDEF Başkan Yardımcısı Fatih Evran: - "Türkiye, misafir öğrencilere karşı mültecilere karşı olduğu gibi sıcakkanlı bir yer. Bir sorunumuz yok, daha da önemlisi ırkçılık yok"

ÇORUM (AA) - Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıtmak amacıyla Çorum'da düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) organize edilen etkinlik kapsamında Hürriyet Meydanı'nda stant açan yabancı öğrenciler, ülkeleri ve kültürleri hakkında gün boyu tanıtım yapacak.

Vatandaşlara kendi ülkeleriyle ilgili kitap, broşür gibi tanıtım materyalleri dağıtan öğrenciler, ülkelerinin yöresel yiyeceklerinde de ikram ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır da stantları ziyaret ederek, etkinlik hakkında UDEF Başkan Yardımcısı Fatih Evran'dan bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Aşgın, Çorum'un misafirperver bir halkı olduğunu belirtti.

Evran ise 51 ülkedeki 95 şehirde bu etkinliği gerçekleştirdiklerini, organizasyonun Türkiye'de okuyan 130 bin yabancı öğrencinin kendi kültürlerini tanıtmak için vesile olduğunu söyledi.

Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın Türkiye'deki 50 şehirde yapıldığını bildiren Evran, "Ülkemizdeki etkinlikler 5 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla düzenlenecek törenle sona erecek. Türkiye, misafir öğrencilere karşı mültecilere karşı olduğu gibi sıcakkanlı bir yer. Bir sorunumuz yok, daha da önemlisi ırkçılık yok. Bunda Türk kültürünün ve misafirperverliğin etkisi olduğu kadar İslam inancının, ensar-muhacir ilişkisini büyük bir etkisi var." ifadelerini kullandı.

Çorum Uluslarası Öğrenci Derneği Başkanı Hüseyin Çalışır da kentte 300'den fazla yabancı öğrenci bulunduğunu, onların yabancılık çekmemesi ve sorunlarının çözülmesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

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Çorum UDEF Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Yabancı öğrenciler

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