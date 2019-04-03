HABER

Türkiye'deki yabancı öğrenciler Manisa'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:25 | Son Güncelleme

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin kültürlerini tanıtması amacıyla Manisa'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi

MANİSA (AA) - Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler kültürlerini tanıtmak amacıyla Manisa'da düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) ev sahipliğinde Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde "Gençlerle 360° 6. Uluslararası Öğrenci Kongresi" ile başladı.

Çok sayıda yerli ve yabancı öğrencinin katıldığı kongrede konuşma yapan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, bazı organizasyonlar ve etkinliklerin derslerden daha önemli olduğunu, bu tür kongrelerin öğrencileri araştırmaya, müzakere etmeye, yeni çözüm önerileri getirmeye ve paylaşmaya sevk ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Manisa Şubesi ve Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla 12 ülkeden misafir öğrencilerin katılımıyla gerçekletirilen etkinlik başladı.

MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki etkinlikte, Rektör Çelebi ile öğretim üyeleri, yabancı öğrencilerin ülkelerini ve kültürlerini tanıtmak için kurduğu stantlara ziyarette bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
Eski muhtarın yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in desteğiyle yapılacak (2)Eski muhtarın yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in desteğiyle yapılacak (2)
Burhaniye’de, CHP’li Başkan Deveciler göreve başladıBurhaniye’de, CHP’li Başkan Deveciler göreve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buluşma Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Buluşması Yabancı Öğrenci

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

YSK Başkanı'ndan itiraz sürecine ilişkin açıklama

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.