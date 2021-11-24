HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Türkiye'deki Yanlış Kararların Olumsuz Etkisini Sonra Göreceğiz"

"Türkiye'deki Yanlış Kararların Olumsuz Etkisini Sonra Göreceğiz"

24.11.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wall Street’te uzun yılardan beri vadeli borsalar uzmanı, emtia analisti olarak çalışan ve New York Asa Üniversitesi’nde finans ve ekonomi dersleri veren öğretim görevlisi Esen Ünal, VOA Türkçe’ye Türkiye’deki ekonomik durumu değerlendirdi

Türkiye’deki ekonomik gelişmeler dünyanın finans merkezi Wall Street’te de yakından izleniyor. Wall Street’te uzun yılardan beri vadeli borsalar uzmanı, emtia analisti olarak çalışan ayrıca New York Asa Üniversitesi’nde finans ve ekonomi dersleri veren öğretim görevlisi Esen Ünal, VOA Türkçe’ye Türkiye’deki ekonomik durumu değerlendirdi. Ünal, politik faiz oranlarının düşürülmesi, döviz kurlarındaki artış ve ekonomide alınan diğer kararların olumsuz etkisinin asıl önümüzdeki aylarda yaşanacağını belirterek, “Biz daha bunun en kötüsünü görmedik. Eğer böyle devam ederlerse çok zor günler şimdi değil ileride yaşanacak” dedi.

Ünal, Türkiye’de ekonominin henüz tamamen çökmemesinin tek nedeninin piyasada dönen çok büyük miktardaki kayıt altına alınmamış paranın olduğunu belirterek, “Bu kadar dehşet derecede bir devalüasyona kimse dayanamaz. Bunun sonuçları çok kötü olacak. İhracatımızla övünüyorlar ama ithalatımız çok daha fazla. Döviz kurlarında yaşanan her artış ithal ürünlerin fiyatını arttırıyor. Ağustos’ta 8 lira olan dolar şimdi 13 lira. Yüzde 70

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
TÜGVA’dan belge sızdırılması soruşturmasında 1 tutuklamaTÜGVA’dan belge sızdırılması soruşturmasında 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.